В деле нападавшего на женщин челябинца появились новые эпизоды

В деле челябинца, который нападал и избивал женщин, появились новые эпизоды. Как 23 марта сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, число жертв челябинца увеличилось до пяти человек.
«Первый факт избиения женщины зафиксирован в феврале 2023 года. Сейчас количество жертв выросло до пяти: два нападения в Советском районе, три — в Центральном», сообщили URA.RU в прокуратуре.
В ведомстве отметили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»). Максимальная санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до двух лет.
В пресс-службе УМВД по Челябинску сообщили, что уточнят информацию по количеству жертв челябинца. Также там попросили перезвонить позднее.
Преступник был задержан случайными прохожими после того, как ударил бабушку и девочку-подростка в Советском районе. Одним из тех, кто принимал участие в задержании был заместитель техдиректора «Интерсвязь» Евгений Радюшевский. После произошедшего его хотят представить к награде.
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