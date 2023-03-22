В деле нападавшего на женщин челябинца появились новые эпизоды

23 марта 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

Количество жертв челябинца выросло до пяти человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В деле челябинца, который нападал и избивал женщин, появились новые эпизоды. Как 23 марта сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, число жертв челябинца увеличилось до пяти человек. «Первый факт избиения женщины зафиксирован в феврале 2023 года. Сейчас количество жертв выросло до пяти: два нападения в Советском районе, три — в Центральном», сообщили URA.RU в прокуратуре. В ведомстве отметили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»). Максимальная санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до двух лет. В пресс-службе УМВД по Челябинску сообщили, что уточнят информацию по количеству жертв челябинца. Также там попросили перезвонить позднее. Преступник был задержан случайными прохожими после того, как ударил бабушку и девочку-подростка в Советском районе. Одним из тех, кто принимал участие в задержании был заместитель техдиректора «Интерсвязь» Евгений Радюшевский. После произошедшего его хотят представить к награде.

В деле челябинца, который нападал и избивал женщин, появились новые эпизоды. Как 23 марта сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, число жертв челябинца увеличилось до пяти человек. «Первый факт избиения женщины зафиксирован в феврале 2023 года. Сейчас количество жертв выросло до пяти: два нападения в Советском районе, три — в Центральном», сообщили URA.RU в прокуратуре. В ведомстве отметили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»). Максимальная санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до двух лет. В пресс-службе УМВД по Челябинску сообщили, что уточнят информацию по количеству жертв челябинца. Также там попросили перезвонить позднее. Преступник был задержан случайными прохожими после того, как ударил бабушку и девочку-подростка в Советском районе. Одним из тех, кто принимал участие в задержании был заместитель техдиректора «Интерсвязь» Евгений Радюшевский. После произошедшего его хотят представить к награде.