В ХМАО на выходных пойдет дождь со снегом

24 марта 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

В ХМАО на выходных ожидаются осадки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ХМАО 25 и 26 марта ожидается потепление, днем температура будет колебаться от +1 до +5 градусов. На всей территории округа, по данным сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», пройдет дождь со снегом. «Днем 25 и 26 марта температура составит от +1 до +5 градусов. На всей территории округа пройдет дождь со снегом», — указано на сайте Gismeteo. Скорость метра — от 5 до 9 м/с. На выходных ночью ожидается температура около 0 градусов. Спасатели предупреждают об опасности гололеда и падения сосулек с крыш и просят пешеходов быть внимательнее. Ранее URA.RU писало о закрытых из-за потепления зимниках. В Ханты-Мансийском и Нижневартовском районах ввели ограничения на въезд на зимние трассы для всех видов транспорта.

В ХМАО 25 и 26 марта ожидается потепление, днем температура будет колебаться от +1 до +5 градусов. На всей территории округа, по данным сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», пройдет дождь со снегом. «Днем 25 и 26 марта температура составит от +1 до +5 градусов. На всей территории округа пройдет дождь со снегом», — указано на сайте Gismeteo. Скорость метра — от 5 до 9 м/с. На выходных ночью ожидается температура около 0 градусов. Спасатели предупреждают об опасности гололеда и падения сосулек с крыш и просят пешеходов быть внимательнее. Ранее URA.RU писало о закрытых из-за потепления зимниках. В Ханты-Мансийском и Нижневартовском районах ввели ограничения на въезд на зимние трассы для всех видов транспорта.