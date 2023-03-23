23 марта 2023
22 марта 2023

В ХМАО на выходных пойдет дождь со снегом

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад в мае. Сургут, мост, снегопад
В ХМАО на выходных ожидаются осадки Фото:

В ХМАО 25 и 26 марта ожидается потепление, днем температура будет колебаться от +1 до +5 градусов. На всей территории округа, по данным сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», пройдет дождь со снегом.

«Днем 25 и 26 марта температура составит от +1 до +5 градусов. На всей территории округа пройдет дождь со снегом», — указано на сайте Gismeteo.

Скорость метра — от 5 до 9 м/с. На выходных ночью ожидается температура около 0 градусов. Спасатели предупреждают об опасности гололеда и падения сосулек с крыш и просят пешеходов быть внимательнее.

Ранее URA.RU писало о закрытых из-за потепления зимниках. В Ханты-Мансийском и Нижневартовском районах ввели ограничения на въезд на зимние трассы для всех видов транспорта.

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В ХМАО 25 и 26 марта ожидается потепление, днем температура будет колебаться от +1 до +5 градусов. На всей территории округа, по данным сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», пройдет дождь со снегом. «Днем 25 и 26 марта температура составит от +1 до +5 градусов. На всей территории округа пройдет дождь со снегом», — указано на сайте Gismeteo. Скорость метра — от 5 до 9 м/с. На выходных ночью ожидается температура около 0 градусов. Спасатели предупреждают об опасности гололеда и падения сосулек с крыш и просят пешеходов быть внимательнее. Ранее URA.RU писало о закрытых из-за потепления зимниках. В Ханты-Мансийском и Нижневартовском районах ввели ограничения на въезд на зимние трассы для всех видов транспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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