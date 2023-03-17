На дорогах ХМАО ограничили движение транспорта

18 марта 2023 в 09:27 Размер текста - 17 +

В ХМАО из-за погоды ограничено движение транспортных средств Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU В ХМАО из-за погодных условий ограничили движение транспортных средств на дорогах. Новые ограничения ввели в Ханты-Мансийском и Нижневартовском районах, сообщает окружная госавтоинспекция. «Госавтоинспекция Югры информирует, что с 950 километра автодороги „Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск“ в Ханты-Мансийском районе введено ограничение для всех видов транспортных средств», — сообщается в telegram-канале «Госавтоинспекция Югры». Ранее сообщалось об ограничении движения в Нижневартовском районе. На трассе «Сургут — Нижневартовск» с 36 по 100 километры ограничено движение для большегрузных транспортных средств, а на автодороге Р-404 с 846 по 953 километры для всего транспорта. Также с 17 марта действуют ограничения на зимниках в Октябрьском районе.

В ХМАО из-за погодных условий ограничили движение транспортных средств на дорогах. Новые ограничения ввели в Ханты-Мансийском и Нижневартовском районах, сообщает окружная госавтоинспекция. «Госавтоинспекция Югры информирует, что с 950 километра автодороги „Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск“ в Ханты-Мансийском районе введено ограничение для всех видов транспортных средств», — сообщается в telegram-канале «Госавтоинспекция Югры». Ранее сообщалось об ограничении движения в Нижневартовском районе. На трассе «Сургут — Нижневартовск» с 36 по 100 километры ограничено движение для большегрузных транспортных средств, а на автодороге Р-404 с 846 по 953 километры для всего транспорта. Также с 17 марта действуют ограничения на зимниках в Октябрьском районе.