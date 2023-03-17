17 марта 2023
16 марта 2023

На дорогах ХМАО ограничили движение транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО из-за погоды ограничено движение транспортных средств Фото:

В ХМАО из-за погодных условий ограничили движение транспортных средств на дорогах. Новые ограничения ввели в Ханты-Мансийском и Нижневартовском районах, сообщает окружная госавтоинспекция.

«Госавтоинспекция Югры информирует, что с 950 километра автодороги „Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск“ в Ханты-Мансийском районе введено ограничение для всех видов транспортных средств», — сообщается в telegram-канале «Госавтоинспекция Югры». Ранее сообщалось об ограничении движения в Нижневартовском районе.

На трассе «Сургут — Нижневартовск» с 36 по 100 километры ограничено движение для большегрузных транспортных средств, а на автодороге Р-404 с 846 по 953 километры для всего транспорта. Также с 17 марта действуют ограничения на зимниках в Октябрьском районе.

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В ХМАО из-за погодных условий ограничили движение транспортных средств на дорогах. Новые ограничения ввели в Ханты-Мансийском и Нижневартовском районах, сообщает окружная госавтоинспекция. «Госавтоинспекция Югры информирует, что с 950 километра автодороги „Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск“ в Ханты-Мансийском районе введено ограничение для всех видов транспортных средств», — сообщается в telegram-канале «Госавтоинспекция Югры». Ранее сообщалось об ограничении движения в Нижневартовском районе. На трассе «Сургут — Нижневартовск» с 36 по 100 километры ограничено движение для большегрузных транспортных средств, а на автодороге Р-404 с 846 по 953 километры для всего транспорта. Также с 17 марта действуют ограничения на зимниках в Октябрьском районе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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