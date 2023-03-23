В Сургуте повар речного порта подделала медицинскую справку

24 марта 2023 в 11:13 Размер текста - 17 +

Сотрудница речпорта устроилась на работу по поддельной справке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте (ХМАО) повар ООО «Сургутский речной порт» предоставила в кадры поддельную справку о медицинском осмотре, на основании которой получила доступ к работе. Telegram-канал Сургутской транспортной прокуратуры сообщает, что нарушение вскрылось в ходе проверки безопасности плавания. «Сургутской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сфере безопасности плавания на внутреннем водном транспорте в ООО „Сургутский речной порт“. Выявлен факт предоставления поваром организации заведомо подложного заключения предварительного (периодического) медицинского осмотра, на основании которого женщина получила доступ к работе», — указано в публикации. В отношении сотрудницы было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ, которое рассмотрел мировой суд. Нарушительницу оштрафовали. Ранее URA.RU писало о том, что в Нягани перевозчик опасных грузов четыре года ездил по поддельным документам. Нарушитель купил удостоверение ДОПОГ за 15 тысяч рублей.

В Сургуте (ХМАО) повар ООО «Сургутский речной порт» предоставила в кадры поддельную справку о медицинском осмотре, на основании которой получила доступ к работе. Telegram-канал Сургутской транспортной прокуратуры сообщает, что нарушение вскрылось в ходе проверки безопасности плавания. «Сургутской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сфере безопасности плавания на внутреннем водном транспорте в ООО „Сургутский речной порт“. Выявлен факт предоставления поваром организации заведомо подложного заключения предварительного (периодического) медицинского осмотра, на основании которого женщина получила доступ к работе», — указано в публикации. В отношении сотрудницы было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ, которое рассмотрел мировой суд. Нарушительницу оштрафовали. Ранее URA.RU писало о том, что в Нягани перевозчик опасных грузов четыре года ездил по поддельным документам. Нарушитель купил удостоверение ДОПОГ за 15 тысяч рублей.