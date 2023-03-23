В Сургуте резко взлетели цены на аренду квартир

Скачок цен составил более 16% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте резко поднялась стоимость съемного жилья. Последний скачок цен в марте составил более 16%. Об этом сообщает сервис Restate.

«На 23 марта рост стоимости аренды вторичного жилья в Сургуте составил 16,77%. Средняя цена квартиры по городу сейчас составляет около 24 тысяч рублей», — следует из данных на сайте компании. Рост стоимости съемного жилья наблюдается с начала месяца, когда средняя цена взлетела сразу на 27%.

Тем временем стоимость продажи квартир в новостройках упала. Средняя цена за квадратный метр снизилась на 6,74%. Цена на вторичное жилье наоборот поднялась на 0,23%.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске сдают «королевские апартаменты» за 250 тысяч в месяц. Квартиру выставили для аренды с мебелью в золоте и дорогостоящим ремонтом. Агентство также публиковало фото объекта.