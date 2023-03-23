23 марта 2023

В Сургуте резко взлетели цены на аренду квартир

© Служба новостей «URA.RU»
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Скачок цен составил более 16% Фото:

В Сургуте резко поднялась стоимость съемного жилья. Последний скачок цен в марте составил более 16%. Об этом сообщает сервис Restate.

«На 23 марта рост стоимости аренды вторичного жилья в Сургуте составил 16,77%. Средняя цена квартиры по городу сейчас составляет около 24 тысяч рублей», — следует из данных на сайте компании. Рост стоимости съемного жилья наблюдается с начала месяца, когда средняя цена взлетела сразу на 27%.

Тем временем стоимость продажи квартир в новостройках упала. Средняя цена за квадратный метр снизилась на 6,74%. Цена на вторичное жилье наоборот поднялась на 0,23%.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске сдают «королевские апартаменты» за 250 тысяч в месяц. Квартиру выставили для аренды с мебелью в золоте и дорогостоящим ремонтом. Агентство также публиковало фото объекта.

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В Сургуте резко поднялась стоимость съемного жилья. Последний скачок цен в марте составил более 16%. Об этом сообщает сервис Restate. «На 23 марта рост стоимости аренды вторичного жилья в Сургуте составил 16,77%. Средняя цена квартиры по городу сейчас составляет около 24 тысяч рублей», — следует из данных на сайте компании. Рост стоимости съемного жилья наблюдается с начала месяца, когда средняя цена взлетела сразу на 27%. Тем временем стоимость продажи квартир в новостройках упала. Средняя цена за квадратный метр снизилась на 6,74%. Цена на вторичное жилье наоборот поднялась на 0,23%. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске сдают «королевские апартаменты» за 250 тысяч в месяц. Квартиру выставили для аренды с мебелью в золоте и дорогостоящим ремонтом. Агентство также публиковало фото объекта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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