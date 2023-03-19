19 марта 2023
18 марта 2023

В Нижневартовске сдают королевские апартаменты за 250 тысяч в месяц. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Цена аренды за месяц составляет 250 тысяч рублей (архивное фото) Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) предлагают арендовать элитные четырехкомнатные апартаменты в королевском стиле с мебелью в золоте и дорогостоящим ремонтом. Стоимость квартиры в месяц составляет 250 тысяч рублей. Объявление опубликовали на сайте «Дом клик»

«Предлагаем в аренду четырехкомнатную квартиру с большой гостиной комнатой, совмещенной с кухонной зоной. Все материалы, использованные в отделке квартиры, дорогостоящие и качественные, привезены из-за границы», — говорится в публикации. На фото видно, что стены квартиры отделаны венецианской штукатуркой, а мебель украшена золотом.

Площадь квартиры составляет более 140 квадратных метров. В ванной хозяин установил джакузи на две персоны, все комнаты оборудованы подогревом полов.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО продают элитный дом из экспериментальных материалов. Владелец коттеджа оценил его в 22 миллиона рублей.

Мебель в квартире выполнена в золоте
Мебель в квартире выполнена в золоте
Фото:
Площадь квартиры составляет более 140 квадратных метров
Площадь квартиры составляет более 140 квадратных метров
Фото:
Ванная комната оборудована джакузи на двоих
Ванная комната оборудована джакузи на двоих
Фото:

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В Нижневартовске (ХМАО) предлагают арендовать элитные четырехкомнатные апартаменты в королевском стиле с мебелью в золоте и дорогостоящим ремонтом. Стоимость квартиры в месяц составляет 250 тысяч рублей. Объявление опубликовали на сайте «Дом клик» «Предлагаем в аренду четырехкомнатную квартиру с большой гостиной комнатой, совмещенной с кухонной зоной. Все материалы, использованные в отделке квартиры, дорогостоящие и качественные, привезены из-за границы», — говорится в публикации. На фото видно, что стены квартиры отделаны венецианской штукатуркой, а мебель украшена золотом. Площадь квартиры составляет более 140 квадратных метров. В ванной хозяин установил джакузи на две персоны, все комнаты оборудованы подогревом полов. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО продают элитный дом из экспериментальных материалов. Владелец коттеджа оценил его в 22 миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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