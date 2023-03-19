В Нижневартовске (ХМАО) предлагают арендовать элитные четырехкомнатные апартаменты в королевском стиле с мебелью в золоте и дорогостоящим ремонтом. Стоимость квартиры в месяц составляет 250 тысяч рублей. Объявление опубликовали на сайте «Дом клик»
«Предлагаем в аренду четырехкомнатную квартиру с большой гостиной комнатой, совмещенной с кухонной зоной. Все материалы, использованные в отделке квартиры, дорогостоящие и качественные, привезены из-за границы», — говорится в публикации. На фото видно, что стены квартиры отделаны венецианской штукатуркой, а мебель украшена золотом.
Площадь квартиры составляет более 140 квадратных метров. В ванной хозяин установил джакузи на две персоны, все комнаты оборудованы подогревом полов.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО продают элитный дом из экспериментальных материалов. Владелец коттеджа оценил его в 22 миллиона рублей.
Мебель в квартире выполнена в золоте
Фото: «Этажи»
Площадь квартиры составляет более 140 квадратных метров
В Нижневартовске (ХМАО) предлагают арендовать элитные четырехкомнатные апартаменты в королевском стиле с мебелью в золоте и дорогостоящим ремонтом. Стоимость квартиры в месяц составляет 250 тысяч рублей. Объявление опубликовали на сайте «Дом клик» «Предлагаем в аренду четырехкомнатную квартиру с большой гостиной комнатой, совмещенной с кухонной зоной. Все материалы, использованные в отделке квартиры, дорогостоящие и качественные, привезены из-за границы», — говорится в публикации. На фото видно, что стены квартиры отделаны венецианской штукатуркой, а мебель украшена золотом. Площадь квартиры составляет более 140 квадратных метров. В ванной хозяин установил джакузи на две персоны, все комнаты оборудованы подогревом полов. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО продают элитный дом из экспериментальных материалов. Владелец коттеджа оценил его в 22 миллиона рублей.