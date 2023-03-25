В Киеве потребовали от Зеленского ответить за потери ВСУ

Экс-советник Кучмы Соскин обвинил Зеленского в неоправданных потерях
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Вооруженные силы Украины. stock, военные, украина, ВСУ, stock
Зеленский использует погибших ВСУ в собственных целях, заявил Олег Соскин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский должен ответить на неоправданные потери ВСУ, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, потери украинцев составляют 160 тысяч ранеными и погибшими.

«Уже где-то 160 тысяч раненых и погибших на Украине. <…> Кто будет отвечать, Зеленский, за этих погибших?», — задался вопросом Соскин на своем youtube-канале. Также он добавил, что украинцы платят кровью, пока олигархи, захватившие власть, паразитируют на народе, ездят на дорогих иномарках и устраивают «пир во время чумы».

Ранее Соскин заявлял, что Зеленский уничтожает свою нацию. Он отметил, что президент Украины принимает законы, которые помогают ему поддерживать диктатуру в стране. Cоскин также предупредил Зеленского о вероятном импичменте, передает Nation News. Там он добавил, что украинский лидер совершает антиконституционные деяния.

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Президент Украины Владимир Зеленский должен ответить на неоправданные потери ВСУ, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, потери украинцев составляют 160 тысяч ранеными и погибшими. «Уже где-то 160 тысяч раненых и погибших на Украине. <…> Кто будет отвечать, Зеленский, за этих погибших?», — задался вопросом Соскин на своем youtube-канале. Также он добавил, что украинцы платят кровью, пока олигархи, захватившие власть, паразитируют на народе, ездят на дорогих иномарках и устраивают «пир во время чумы». Ранее Соскин заявлял, что Зеленский уничтожает свою нацию. Он отметил, что президент Украины принимает законы, которые помогают ему поддерживать диктатуру в стране. Cоскин также предупредил Зеленского о вероятном импичменте, передает Nation News. Там он добавил, что украинский лидер совершает антиконституционные деяния.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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