Президент Украины Владимир Зеленский должен ответить на неоправданные потери ВСУ, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, потери украинцев составляют 160 тысяч ранеными и погибшими.
«Уже где-то 160 тысяч раненых и погибших на Украине. <…> Кто будет отвечать, Зеленский, за этих погибших?», — задался вопросом Соскин на своем youtube-канале. Также он добавил, что украинцы платят кровью, пока олигархи, захватившие власть, паразитируют на народе, ездят на дорогих иномарках и устраивают «пир во время чумы».
Ранее Соскин заявлял, что Зеленский уничтожает свою нацию. Он отметил, что президент Украины принимает законы, которые помогают ему поддерживать диктатуру в стране. Cоскин также предупредил Зеленского о вероятном импичменте, передает Nation News. Там он добавил, что украинский лидер совершает антиконституционные деяния.
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