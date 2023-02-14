На Украине заговорили о свержении Зеленского

Бывший советник Леонида Кучмы: Зеленского ждет отставка из-за недовольства жителей сдачей Бахмута

14 февраля 2023 в 21:55 Размер текста - 17 +

Зеленского может ждать отставка из-за сдачи Бахмута, заявил Олег Соскин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При потере ВСУ Бахмута нынешний президент Украины Владимир Зеленский может лишиться своего поста. Это связанно с возможным ростом народного недовольства. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. «Если произойдет окружение украинских войск в Артемовске, то там же тысячи солдат, и уже Зеленскому не удастся выскочить <…> Его ждет просто аутодафе (Публичное сожжение еретиков в средние века. — Прим. ред.)», — заявил он в ролике на своем youtube-канале. Он отметил, что такая же учесть ждет главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Соскин добавил, что армия России продвигается на запад. Он отметил, что внутри Украины растет недовольство текущей политикой. Сейчас самый активный театр боевых действий располагается на бахмутском направлении. Бойцы ЧВК «Вагнера» зашли в город с южной стороны 31 декабря. После этого начались уличные бои. Военнослужащие рассказывают, что в основном приходится вести борьбу с иностранными наемниками, среди которых — поляки, американцы, грузины, сообщает RT.

При потере ВСУ Бахмута нынешний президент Украины Владимир Зеленский может лишиться своего поста. Это связанно с возможным ростом народного недовольства. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. «Если произойдет окружение украинских войск в Артемовске, то там же тысячи солдат, и уже Зеленскому не удастся выскочить <…> Его ждет просто аутодафе (Публичное сожжение еретиков в средние века. — Прим. ред.)», — заявил он в ролике на своем youtube-канале. Он отметил, что такая же учесть ждет главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Соскин добавил, что армия России продвигается на запад. Он отметил, что внутри Украины растет недовольство текущей политикой. Сейчас самый активный театр боевых действий располагается на бахмутском направлении. Бойцы ЧВК «Вагнера» зашли в город с южной стороны 31 декабря. После этого начались уличные бои. Военнослужащие рассказывают, что в основном приходится вести борьбу с иностранными наемниками, среди которых — поляки, американцы, грузины, сообщает RT.