Экс-советник Кучмы предложил Зеленскому подать в отставку

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Владимир Зеленский должен заняться проблемами населения, заявил Олег Соскин Фото:

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предложил действующему украинскому президенту Владимиру Зеленскому уйти в отставку из-за его неспособности руководить. Об этом Соскин сказал на видео в своем блоге.

«Люди вообще кусок хлеба не могут купить, уже вообще молока нет, воды нет, живут в этих страшных условиях. А эти бесятся с жиру. Давайте тех кто на госбюджете отправим на фронт. В чем проблема, Зеленский? Если ты не можешь руководить, то уйди в отставку», — заявил Олег Соскин в видео на своем youtube-канале. По его словам, властям Украины нужно решать проблемы населения, а не ужесточать контроль над СМИ и инакомыслящими.

Ранее Соскин заявлял, что Зеленский может уйти в отставку, если президент США Джо Байден потеряет позиции, передает «Национальная служба новостей». Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер считает, что Зеленский проиграет России и повторит судьбу лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Запад вместо оваций скоро начнет осуждать Зеленского, считает экс-депутат Верховной Рады Виктор Медведчук.

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Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предложил действующему украинскому президенту Владимиру Зеленскому уйти в отставку из-за его неспособности руководить. Об этом Соскин сказал на видео в своем блоге. «Люди вообще кусок хлеба не могут купить, уже вообще молока нет, воды нет, живут в этих страшных условиях. А эти бесятся с жиру. Давайте тех кто на госбюджете отправим на фронт. В чем проблема, Зеленский? Если ты не можешь руководить, то уйди в отставку», — заявил Олег Соскин в видео на своем youtube-канале. По его словам, властям Украины нужно решать проблемы населения, а не ужесточать контроль над СМИ и инакомыслящими. Ранее Соскин заявлял, что Зеленский может уйти в отставку, если президент США Джо Байден потеряет позиции, передает «Национальная служба новостей». Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер считает, что Зеленский проиграет России и повторит судьбу лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Запад вместо оваций скоро начнет осуждать Зеленского, считает экс-депутат Верховной Рады Виктор Медведчук.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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