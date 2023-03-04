Экс-советник Кучмы предложил Зеленскому подать в отставку

04 марта 2023 в 22:27 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский должен заняться проблемами населения, заявил Олег Соскин Фото: Официальный сайт президента Украины Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предложил действующему украинскому президенту Владимиру Зеленскому уйти в отставку из-за его неспособности руководить. Об этом Соскин сказал на видео в своем блоге. «Люди вообще кусок хлеба не могут купить, уже вообще молока нет, воды нет, живут в этих страшных условиях. А эти бесятся с жиру. Давайте тех кто на госбюджете отправим на фронт. В чем проблема, Зеленский? Если ты не можешь руководить, то уйди в отставку», — заявил Олег Соскин в видео на своем youtube-канале. По его словам, властям Украины нужно решать проблемы населения, а не ужесточать контроль над СМИ и инакомыслящими. Ранее Соскин заявлял, что Зеленский может уйти в отставку, если президент США Джо Байден потеряет позиции, передает «Национальная служба новостей». Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер считает, что Зеленский проиграет России и повторит судьбу лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Запад вместо оваций скоро начнет осуждать Зеленского, считает экс-депутат Верховной Рады Виктор Медведчук.

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предложил действующему украинскому президенту Владимиру Зеленскому уйти в отставку из-за его неспособности руководить. Об этом Соскин сказал на видео в своем блоге. «Люди вообще кусок хлеба не могут купить, уже вообще молока нет, воды нет, живут в этих страшных условиях. А эти бесятся с жиру. Давайте тех кто на госбюджете отправим на фронт. В чем проблема, Зеленский? Если ты не можешь руководить, то уйди в отставку», — заявил Олег Соскин в видео на своем youtube-канале. По его словам, властям Украины нужно решать проблемы населения, а не ужесточать контроль над СМИ и инакомыслящими. Ранее Соскин заявлял, что Зеленский может уйти в отставку, если президент США Джо Байден потеряет позиции, передает «Национальная служба новостей». Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер считает, что Зеленский проиграет России и повторит судьбу лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Запад вместо оваций скоро начнет осуждать Зеленского, считает экс-депутат Верховной Рады Виктор Медведчук.