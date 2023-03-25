25 марта 2023
24 марта 2023

В Сургуте из-за тумана задерживается рейс до Москвы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, газпром, аэропорт, непогода, крыло самолета, туман
Задержка произошла из-за тумана в Сургуте Фото:

В Сургуте (ХМАО) рейс авиакомпании «Аэрофлот» вылетит в Москву с шестичасовой задержкой из-за тумана в аэропорту вылета. Об это корреспонденту URA.RU сообщили в справочной службе международного аэропорта имени Салманова.

«Рейс СУ1511 Сургут-Москва (ШРМ) задерживается из-за неблагоприятных метеоусловий. Наблюдается небольшой туман в Сургуте», — сообщили в справочной воздушной гавани.

Информация подтверждается данными онлайн-табло аэропорта. Время вылета рейса СУ1511 по расписанию — 26.03.2023 в 04:30. Планируемое время вылета — 26.03.2023 в 10:25.

Ранее URA.RU сообщало, что пассажиры самолета авиакомпании UTair, следующего из Нижневартовска (ХМАО) в Тюмень, прилетят в областную столицу с трехчасовой задержкой. На сайте аэропорта Нижневартовска указано, что причиной задержки является позднее прибытие воздушного судна.

Рейс СУ1511 должен вылететь с шестичасовой задержкой

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В Сургуте (ХМАО) рейс авиакомпании «Аэрофлот» вылетит в Москву с шестичасовой задержкой из-за тумана в аэропорту вылета. Об это корреспонденту URA.RU сообщили в справочной службе международного аэропорта имени Салманова. «Рейс СУ1511 Сургут-Москва (ШРМ) задерживается из-за неблагоприятных метеоусловий. Наблюдается небольшой туман в Сургуте», — сообщили в справочной воздушной гавани. Информация подтверждается данными онлайн-табло аэропорта. Время вылета рейса СУ1511 по расписанию — 26.03.2023 в 04:30. Планируемое время вылета — 26.03.2023 в 10:25. Ранее URA.RU сообщало, что пассажиры самолета авиакомпании UTair, следующего из Нижневартовска (ХМАО) в Тюмень, прилетят в областную столицу с трехчасовой задержкой. На сайте аэропорта Нижневартовска указано, что причиной задержки является позднее прибытие воздушного судна.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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