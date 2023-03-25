В Сургуте (ХМАО) рейс авиакомпании «Аэрофлот» вылетит в Москву с шестичасовой задержкой из-за тумана в аэропорту вылета. Об это корреспонденту URA.RU сообщили в справочной службе международного аэропорта имени Салманова.
«Рейс СУ1511 Сургут-Москва (ШРМ) задерживается из-за неблагоприятных метеоусловий. Наблюдается небольшой туман в Сургуте», — сообщили в справочной воздушной гавани.
Информация подтверждается данными онлайн-табло аэропорта. Время вылета рейса СУ1511 по расписанию — 26.03.2023 в 04:30. Планируемое время вылета — 26.03.2023 в 10:25.
Ранее URA.RU сообщало, что пассажиры самолета авиакомпании UTair, следующего из Нижневартовска (ХМАО) в Тюмень, прилетят в областную столицу с трехчасовой задержкой. На сайте аэропорта Нижневартовска указано, что причиной задержки является позднее прибытие воздушного судна.
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