В ХМАО в начале недели вернется сильный ветер и усилятся дожди

В ХМАО синоптики в начале рабочей недели ожидают дождь, мокрый снег и порывы ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«В понедельник 27 марта в ХМАО ожидается ветер 7-12 м/с, с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха: ночью от +1 до -4, при прояснениях от -7 до -12 градусов, днем от +2 до +7, местами до -4 градусов. Прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега», — сообщают синоптики на сайте управления.
Во вторник 28 марта синоптики ожидают северо-восточный ветер 7-12 м/с с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха опустится: днем от +1 до -4, в южных районах до +9, ночью от -2 до -7 градусов. В Кондинском районе ночью будет немного теплее — от 0 до +5 градусов. В течение дня сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в последние выходные марта синоптики обещают снег и дожди. В некоторых населенных пунктах региона ожидается значительное потепление. Например, в поселке Пионерском температура воздуха прогреется до +12 градусов.
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