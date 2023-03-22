В ХМАО на выходные синоптики обещают снег и дожди

23 марта 2023 в 05:56 Размер текста - 17 +

В выходные и накануне в ХМАО снег будет сменяться дождем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО синоптики в ближайшие выходные обещают ночью снег, а в дневное время дожди. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «25 марта днем в ХМАО ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя, а ночью небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный 8 метров в секунду. Температура воздуха: ночью от +3 до -2 градуса, в отдельных районах до -12 градусов, днем от +4 до +9», — сообщают синоптики на сайте управления. Накануне в пятницу, 24 марта ожидаются аналогичные осадки: днем дождь, ночью небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха: ночью от -1 до -6 градуса, при прояснениях до -11 градусов, днем от +4 до +9. Ветер юго-западного направления, скорость 8-13 метров в секунду. Согласно сервису Gismeteo, в некоторых населенных пунктах региона ожидается значительное потепление. Так в поселке Пионерском в пятницу 25 марта температура воздуха прогреется до +12 градусов, и все выходные будут идти дожди. Напротив, в селе Теги, расположенном на севере округа, в выходные температура воздуха останется ниже нуля и составит от -3 до -9 градусов ночью, а днем не превысит -1. Здесь ожидаются осадки в виде мокрого снега. Ранее URA.RU сообщало, что синоптики обещали в прошлые выходные в ХМАО сильный ветер и метели. 18 марта по прогнозу порывы ветра достигали 18 метров в секунду. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО синоптики в ближайшие выходные обещают ночью снег, а в дневное время дожди. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «25 марта днем в ХМАО ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя, а ночью небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный 8 метров в секунду. Температура воздуха: ночью от +3 до -2 градуса, в отдельных районах до -12 градусов, днем от +4 до +9», — сообщают синоптики на сайте управления. Накануне в пятницу, 24 марта ожидаются аналогичные осадки: днем дождь, ночью небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха: ночью от -1 до -6 градуса, при прояснениях до -11 градусов, днем от +4 до +9. Ветер юго-западного направления, скорость 8-13 метров в секунду. Согласно сервису Gismeteo, в некоторых населенных пунктах региона ожидается значительное потепление. Так в поселке Пионерском в пятницу 25 марта температура воздуха прогреется до +12 градусов, и все выходные будут идти дожди. Напротив, в селе Теги, расположенном на севере округа, в выходные температура воздуха останется ниже нуля и составит от -3 до -9 градусов ночью, а днем не превысит -1. Здесь ожидаются осадки в виде мокрого снега. Ранее URA.RU сообщало, что синоптики обещали в прошлые выходные в ХМАО сильный ветер и метели. 18 марта по прогнозу порывы ветра достигали 18 метров в секунду.