25 марта 2023

Норвежский профессор пристыдил ЕС за поставки снарядов с обедненным ураном

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Поведение ЕС в связи с отправкой Украине боеприпасов с обедненным ураном является отвратительным, заявил Глен Диссен Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Поведение Евросоюза, который никак не отреагировал на поставки Украине боеприпасов с обедненным ураном, является отвратительным. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диссен.

«Ни одна страна ЕС не осудила Великобританию за отправку боеприпасов с обедненным ураном. <…> Абсолютно отвратительно, вот вам и „ценности“ Евросоюза», — отметил Глен Диссен в Twittere. Он обратил внимание на серьезные и долгосрочные последствия такого решения. Профессор подчеркнул, что радиоактивный след от применения снарядов с обедненным ураном будет сохраняться на протяжении нескольких поколений. И это будет сопровождаться врожденными дефектами у детей, которые будут рождаться на зараженной территории.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Великобритания не сможет отказаться от поставок снарядов с обедненным ураном Украине. Также он уточнил, что для стран НАТО использование таких снарядов является стандартной тактикой. Президент РФ Владимир Путин также намекнул, что Россия также имеет снаряды с обедненным ураном.

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Поведение Евросоюза, который никак не отреагировал на поставки Украине боеприпасов с обедненным ураном, является отвратительным. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диссен. «Ни одна страна ЕС не осудила Великобританию за отправку боеприпасов с обедненным ураном. <…> Абсолютно отвратительно, вот вам и „ценности“ Евросоюза», — отметил Глен Диссен в Twittere. Он обратил внимание на серьезные и долгосрочные последствия такого решения. Профессор подчеркнул, что радиоактивный след от применения снарядов с обедненным ураном будет сохраняться на протяжении нескольких поколений. И это будет сопровождаться врожденными дефектами у детей, которые будут рождаться на зараженной территории. Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Великобритания не сможет отказаться от поставок снарядов с обедненным ураном Украине. Также он уточнил, что для стран НАТО использование таких снарядов является стандартной тактикой. Президент РФ Владимир Путин также намекнул, что Россия также имеет снаряды с обедненным ураном.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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