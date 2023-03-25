Норвежский профессор пристыдил ЕС за поставки снарядов с обедненным ураном

26 марта 2023 в 09:56 Размер текста - 17 +

Поведение ЕС в связи с отправкой Украине боеприпасов с обедненным ураном является отвратительным, заявил Глен Диссен Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поведение Евросоюза, который никак не отреагировал на поставки Украине боеприпасов с обедненным ураном, является отвратительным. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диссен. «Ни одна страна ЕС не осудила Великобританию за отправку боеприпасов с обедненным ураном. <…> Абсолютно отвратительно, вот вам и „ценности“ Евросоюза», — отметил Глен Диссен в Twittere. Он обратил внимание на серьезные и долгосрочные последствия такого решения. Профессор подчеркнул, что радиоактивный след от применения снарядов с обедненным ураном будет сохраняться на протяжении нескольких поколений. И это будет сопровождаться врожденными дефектами у детей, которые будут рождаться на зараженной территории. Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Великобритания не сможет отказаться от поставок снарядов с обедненным ураном Украине. Также он уточнил, что для стран НАТО использование таких снарядов является стандартной тактикой. Президент РФ Владимир Путин также намекнул, что Россия также имеет снаряды с обедненным ураном.

Поведение Евросоюза, который никак не отреагировал на поставки Украине боеприпасов с обедненным ураном, является отвратительным. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диссен. «Ни одна страна ЕС не осудила Великобританию за отправку боеприпасов с обедненным ураном. <…> Абсолютно отвратительно, вот вам и „ценности“ Евросоюза», — отметил Глен Диссен в Twittere. Он обратил внимание на серьезные и долгосрочные последствия такого решения. Профессор подчеркнул, что радиоактивный след от применения снарядов с обедненным ураном будет сохраняться на протяжении нескольких поколений. И это будет сопровождаться врожденными дефектами у детей, которые будут рождаться на зараженной территории. Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Великобритания не сможет отказаться от поставок снарядов с обедненным ураном Украине. Также он уточнил, что для стран НАТО использование таких снарядов является стандартной тактикой. Президент РФ Владимир Путин также намекнул, что Россия также имеет снаряды с обедненным ураном.