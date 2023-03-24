Посол РФ: Лондон не сможет отказаться от поставок снарядов с обедненным ураном Киеву

24 марта 2023 в 22:20 Размер текста - 17 +

Великобритания не сможет отказаться от поставки урановых боеприпасов Украине, заявил Андрей Келин Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенное Королевство (Великобритания) не сможет отказаться от практики поставок обедненного урана Украине. Об этом сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин. «После объявления об использовании снарядов с низкообогащенным ураном сойти с этой тропы британцам в официальном плане будет трудно, если не невозможно», — передает слова Келина ТАСС. Также посол добавил, что поставка подобных снарядов — стандартная практика НАТО. Он уточнил, что подобные боеприпасы используются во многих видах западных танков. Ранее Минобороны России заявили, что применение урановых боеприпасов нанесет непоправимый вред здоровью военных и гражданского населения Украины, передает RT. Китайское издание Global Times сообщало, что боеприпасы с обедненным ураном обернутся против Украины. Там пояснили, что потенциальную опасность подобных боеприпасов нельзя игнорировать

Соединенное Королевство (Великобритания) не сможет отказаться от практики поставок обедненного урана Украине. Об этом сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин. «После объявления об использовании снарядов с низкообогащенным ураном сойти с этой тропы британцам в официальном плане будет трудно, если не невозможно», — передает слова Келина ТАСС. Также посол добавил, что поставка подобных снарядов — стандартная практика НАТО. Он уточнил, что подобные боеприпасы используются во многих видах западных танков. Ранее Минобороны России заявили, что применение урановых боеприпасов нанесет непоправимый вред здоровью военных и гражданского населения Украины, передает RT. Китайское издание Global Times сообщало, что боеприпасы с обедненным ураном обернутся против Украины. Там пояснили, что потенциальную опасность подобных боеприпасов нельзя игнорировать