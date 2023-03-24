Посол РФ: Лондон не сможет отказаться от поставок снарядов с обедненным ураном Киеву

Соединенное Королевство (Великобритания) не сможет отказаться от практики поставок обедненного урана Украине. Об этом сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин.
«После объявления об использовании снарядов с низкообогащенным ураном сойти с этой тропы британцам в официальном плане будет трудно, если не невозможно», — передает слова Келина ТАСС. Также посол добавил, что поставка подобных снарядов — стандартная практика НАТО. Он уточнил, что подобные боеприпасы используются во многих видах западных танков.
Ранее Минобороны России заявили, что применение урановых боеприпасов нанесет непоправимый вред здоровью военных и гражданского населения Украины, передает RT. Китайское издание Global Times сообщало, что боеприпасы с обедненным ураном обернутся против Украины. Там пояснили, что потенциальную опасность подобных боеприпасов нельзя игнорировать
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