Посол РФ: Лондон не сможет отказаться от поставок снарядов с обедненным ураном Киеву

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Боеприпасы. Западное вооружение. stock, нато, снаряд, боеприпас, stock
Великобритания не сможет отказаться от поставки урановых боеприпасов Украине, заявил Андрей Келин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Соединенное Королевство (Великобритания) не сможет отказаться от практики поставок обедненного урана Украине. Об этом сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин.

«После объявления об использовании снарядов с низкообогащенным ураном сойти с этой тропы британцам в официальном плане будет трудно, если не невозможно», — передает слова Келина ТАСС. Также посол добавил, что поставка подобных снарядов — стандартная практика НАТО. Он уточнил, что подобные боеприпасы используются во многих видах западных танков.

Ранее Минобороны России заявили, что применение урановых боеприпасов нанесет непоправимый вред здоровью военных и гражданского населения Украины, передает RT. Китайское издание Global Times сообщало, что боеприпасы с обедненным ураном обернутся против Украины. Там пояснили, что потенциальную опасность подобных боеприпасов нельзя игнорировать

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Соединенное Королевство (Великобритания) не сможет отказаться от практики поставок обедненного урана Украине. Об этом сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин. «После объявления об использовании снарядов с низкообогащенным ураном сойти с этой тропы британцам в официальном плане будет трудно, если не невозможно», — передает слова Келина ТАСС. Также посол добавил, что поставка подобных снарядов — стандартная практика НАТО. Он уточнил, что подобные боеприпасы используются во многих видах западных танков. Ранее Минобороны России заявили, что применение урановых боеприпасов нанесет непоправимый вред здоровью военных и гражданского населения Украины, передает RT. Китайское издание Global Times сообщало, что боеприпасы с обедненным ураном обернутся против Украины. Там пояснили, что потенциальную опасность подобных боеприпасов нельзя игнорировать
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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