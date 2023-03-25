25 марта 2023
24 марта 2023

Самолет из Нижнекамска не может сесть в аэропорту Нижневартовска из-за тумана

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет находится в зоне ожидания Фото:

Самолет из Нижнекамска (рейс A4 567 Минеральные Воды-Нижнекамск-Нижневартовск) авиакомпании «Азимут» 26 марта не может сесть в аэропорту Нижневартовска (ХМАО) из-за тумана. Об этом URA.RU рассказали в справочной воздушной гавани.

«Самолет находится в зоне ожидания из-за тумана», — сообщили в аэропорту. По данным онлайн-табло, борт должен был приземлиться в 10 часов по местному времени.

Ранее сообщалось, что в Сургуте рейс авиакомпании «Аэрофлот» вылетит в Москву с шестичасовой задержкой. Причины — туман в аэропорту вылета.

Обновлено, 10:21. На онлайн-табло аэропорта сообщается, что самолет приземлился.

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Самолет из Нижнекамска (рейс A4 567 Минеральные Воды-Нижнекамск-Нижневартовск) авиакомпании «Азимут» 26 марта не может сесть в аэропорту Нижневартовска (ХМАО) из-за тумана. Об этом URA.RU рассказали в справочной воздушной гавани. «Самолет находится в зоне ожидания из-за тумана», — сообщили в аэропорту. По данным онлайн-табло, борт должен был приземлиться в 10 часов по местному времени. Ранее сообщалось, что в Сургуте рейс авиакомпании «Аэрофлот» вылетит в Москву с шестичасовой задержкой. Причины — туман в аэропорту вылета. Обновлено, 10:21. На онлайн-табло аэропорта сообщается, что самолет приземлился.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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