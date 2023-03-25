Самолет из Нижнекамска не может сесть в аэропорту Нижневартовска из-за тумана

26 марта 2023 в 10:03 Размер текста - 17 +

Самолет находится в зоне ожидания Фото: Александр Мамаев © URA.RU Самолет из Нижнекамска (рейс A4 567 Минеральные Воды-Нижнекамск-Нижневартовск) авиакомпании «Азимут» 26 марта не может сесть в аэропорту Нижневартовска (ХМАО) из-за тумана. Об этом URA.RU рассказали в справочной воздушной гавани. «Самолет находится в зоне ожидания из-за тумана», — сообщили в аэропорту. По данным онлайн-табло, борт должен был приземлиться в 10 часов по местному времени. Ранее сообщалось, что в Сургуте рейс авиакомпании «Аэрофлот» вылетит в Москву с шестичасовой задержкой. Причины — туман в аэропорту вылета. Обновлено, 10:21. На онлайн-табло аэропорта сообщается, что самолет приземлился.

Самолет из Нижнекамска (рейс A4 567 Минеральные Воды-Нижнекамск-Нижневартовск) авиакомпании «Азимут» 26 марта не может сесть в аэропорту Нижневартовска (ХМАО) из-за тумана. Об этом URA.RU рассказали в справочной воздушной гавани. «Самолет находится в зоне ожидания из-за тумана», — сообщили в аэропорту. По данным онлайн-табло, борт должен был приземлиться в 10 часов по местному времени. Ранее сообщалось, что в Сургуте рейс авиакомпании «Аэрофлот» вылетит в Москву с шестичасовой задержкой. Причины — туман в аэропорту вылета. Обновлено, 10:21. На онлайн-табло аэропорта сообщается, что самолет приземлился.