Самолет из Нижнекамска не может сесть в аэропорту Нижневартовска из-за тумана

Самолет находится в зоне ожидания
Самолет из Нижнекамска (рейс A4 567 Минеральные Воды-Нижнекамск-Нижневартовск) авиакомпании «Азимут» 26 марта не может сесть в аэропорту Нижневартовска (ХМАО) из-за тумана. Об этом URA.RU рассказали в справочной воздушной гавани.
«Самолет находится в зоне ожидания из-за тумана», — сообщили в аэропорту. По данным онлайн-табло, борт должен был приземлиться в 10 часов по местному времени.
Ранее сообщалось, что в Сургуте рейс авиакомпании «Аэрофлот» вылетит в Москву с шестичасовой задержкой. Причины — туман в аэропорту вылета.
Обновлено, 10:21. На онлайн-табло аэропорта сообщается, что самолет приземлился.
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