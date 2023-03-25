25 марта 2023
24 марта 2023

На территории парка в ХМАО засняли рысь. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Приют для диких животных и птиц Карена Даллакяна
Сторожевая собака загнала рысь на дерево Фото:

В Югорске (ХМАО) на территории гриль-парка местные жители засняли рысь. Об этом сообщили в мэрии.

«В гриль-парк „Эссландия“ зашла гостья. Собака, которая охраняет территорию парка, загнала на дерево рысь!» — сообщается в официальном telegram-канале городской администрации.

Ранее URA.RU писало, что в Югорске рысь была замечена на улице Титова и в микрорайоне Югорск-2. Мнения местных жителей разделились, некоторые ужаснулись, а часть пожалела животное, отметив, что ему грозит опасность.

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В Югорске (ХМАО) на территории гриль-парка местные жители засняли рысь. Об этом сообщили в мэрии. «В гриль-парк „Эссландия“ зашла гостья. Собака, которая охраняет территорию парка, загнала на дерево рысь!» — сообщается в официальном telegram-канале городской администрации. Ранее URA.RU писало, что в Югорске рысь была замечена на улице Титова и в микрорайоне Югорск-2. Мнения местных жителей разделились, некоторые ужаснулись, а часть пожалела животное, отметив, что ему грозит опасность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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