Сторожевая собака загнала рысь на дерево
В Югорске (ХМАО) на территории гриль-парка местные жители засняли рысь. Об этом сообщили в мэрии.
«В гриль-парк „Эссландия“ зашла гостья. Собака, которая охраняет территорию парка, загнала на дерево рысь!» — сообщается в официальном telegram-канале городской администрации.
Ранее URA.RU писало, что в Югорске рысь была замечена на улице Титова и в микрорайоне Югорск-2. Мнения местных жителей разделились, некоторые ужаснулись, а часть пожалела животное, отметив, что ему грозит опасность.
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