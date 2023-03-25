На территории парка в ХМАО засняли рысь. Видео

26 марта 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

Сторожевая собака загнала рысь на дерево Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Югорске (ХМАО) на территории гриль-парка местные жители засняли рысь. Об этом сообщили в мэрии. «В гриль-парк „Эссландия“ зашла гостья. Собака, которая охраняет территорию парка, загнала на дерево рысь!» — сообщается в официальном telegram-канале городской администрации. Ранее URA.RU писало, что в Югорске рысь была замечена на улице Титова и в микрорайоне Югорск-2. Мнения местных жителей разделились, некоторые ужаснулись, а часть пожалела животное, отметив, что ему грозит опасность.

В Югорске (ХМАО) на территории гриль-парка местные жители засняли рысь. Об этом сообщили в мэрии. «В гриль-парк „Эссландия“ зашла гостья. Собака, которая охраняет территорию парка, загнала на дерево рысь!» — сообщается в официальном telegram-канале городской администрации. Ранее URA.RU писало, что в Югорске рысь была замечена на улице Титова и в микрорайоне Югорск-2. Мнения местных жителей разделились, некоторые ужаснулись, а часть пожалела животное, отметив, что ему грозит опасность.