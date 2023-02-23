23 февраля 2023
22 февраля 2023

В городе ХМАО заметили рысь. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Приют для диких животных и птиц Карена Даллакяна
Жители Югорска в соцсетях сообщили о рыси Фото:

В Югорске (ХМАО) местные жители заметили рысь. Об этом они рассказали в группе «Подслушано Югорск [ПЮ] ХМАО» в соцсети «ВКонтакте».

«По городу Югорску ходит рысь! Она была замечена по улице Титова! Не выпускайте животных из дома и сами будьте крайне внимательны!» — написал анонимный автор.

В комментариях Михаил Овчинников поделился, что заснял дикое животное в микрорайоне Югорск-2 и выложил видео. Мнения пользователей разделились, некоторые ужаснулись, а часть пожалела рысь, отметив, что ей грозит опасность. «Сейчас опять убьют», — написала Ирина Королева. Татьяна Борисова добавила, что в Югорске-2 всегда жили рыси. «Я несколько раз видела и следы, и рысь. Правда не в последние годы», — поделилась она. Также пользователи предположили, что именно это животное из отдаленного микрорайона заметили на улице. «С Югорска 2 до Югорска она за час может дойти», — прокомментировала Оксана Морозова.

Ранее URA.RU писало, что в Югре полицейские вместе с жителями поселка Междуреченский поймали рысь, занесенную в Красную книгу. Животное находилось в хозяйственной постройке на участке местной жительницы.

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В Югорске (ХМАО) местные жители заметили рысь. Об этом они рассказали в группе «Подслушано Югорск [ПЮ] ХМАО» в соцсети «ВКонтакте». «По городу Югорску ходит рысь! Она была замечена по улице Титова! Не выпускайте животных из дома и сами будьте крайне внимательны!» — написал анонимный автор. В комментариях Михаил Овчинников поделился, что заснял дикое животное в микрорайоне Югорск-2 и выложил видео. Мнения пользователей разделились, некоторые ужаснулись, а часть пожалела рысь, отметив, что ей грозит опасность. «Сейчас опять убьют», — написала Ирина Королева. Татьяна Борисова добавила, что в Югорске-2 всегда жили рыси. «Я несколько раз видела и следы, и рысь. Правда не в последние годы», — поделилась она. Также пользователи предположили, что именно это животное из отдаленного микрорайона заметили на улице. «С Югорска 2 до Югорска она за час может дойти», — прокомментировала Оксана Морозова. Ранее URA.RU писало, что в Югре полицейские вместе с жителями поселка Междуреченский поймали рысь, занесенную в Красную книгу. Животное находилось в хозяйственной постройке на участке местной жительницы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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