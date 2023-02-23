В городе ХМАО заметили рысь. Видео

24 февраля 2023 в 02:12 Размер текста - 17 +

Жители Югорска в соцсетях сообщили о рыси Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Югорске (ХМАО) местные жители заметили рысь. Об этом они рассказали в группе «Подслушано Югорск [ПЮ] ХМАО» в соцсети «ВКонтакте». «По городу Югорску ходит рысь! Она была замечена по улице Титова! Не выпускайте животных из дома и сами будьте крайне внимательны!» — написал анонимный автор. В комментариях Михаил Овчинников поделился, что заснял дикое животное в микрорайоне Югорск-2 и выложил видео. Мнения пользователей разделились, некоторые ужаснулись, а часть пожалела рысь, отметив, что ей грозит опасность. «Сейчас опять убьют», — написала Ирина Королева. Татьяна Борисова добавила, что в Югорске-2 всегда жили рыси. «Я несколько раз видела и следы, и рысь. Правда не в последние годы», — поделилась она. Также пользователи предположили, что именно это животное из отдаленного микрорайона заметили на улице. «С Югорска 2 до Югорска она за час может дойти», — прокомментировала Оксана Морозова. Ранее URA.RU писало, что в Югре полицейские вместе с жителями поселка Междуреченский поймали рысь, занесенную в Красную книгу. Животное находилось в хозяйственной постройке на участке местной жительницы.

В Югорске (ХМАО) местные жители заметили рысь. Об этом они рассказали в группе «Подслушано Югорск [ПЮ] ХМАО» в соцсети «ВКонтакте». «По городу Югорску ходит рысь! Она была замечена по улице Титова! Не выпускайте животных из дома и сами будьте крайне внимательны!» — написал анонимный автор. В комментариях Михаил Овчинников поделился, что заснял дикое животное в микрорайоне Югорск-2 и выложил видео. Мнения пользователей разделились, некоторые ужаснулись, а часть пожалела рысь, отметив, что ей грозит опасность. «Сейчас опять убьют», — написала Ирина Королева. Татьяна Борисова добавила, что в Югорске-2 всегда жили рыси. «Я несколько раз видела и следы, и рысь. Правда не в последние годы», — поделилась она. Также пользователи предположили, что именно это животное из отдаленного микрорайона заметили на улице. «С Югорска 2 до Югорска она за час может дойти», — прокомментировала Оксана Морозова. Ранее URA.RU писало, что в Югре полицейские вместе с жителями поселка Междуреченский поймали рысь, занесенную в Красную книгу. Животное находилось в хозяйственной постройке на участке местной жительницы.