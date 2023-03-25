Вице-губернатор ХМАО устроила проверку строящегося сборного пункта для призывников. Фото

26 марта 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

Елена Шумакова лично проверила ход строительных работ на объекте Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова посетила строящийся окружной сборный пункт для призывников в Пыть-Яхе. Об этом сообщила глава Нефтеюганского района Алла Бочко. «Посетили строительную площадку окружного сборного пункта. Административный комплекс и общежитие на 100 мест готовы, газовая котельная уже запущена. Другие объекты — спортивный зал, гараж для техники и столовая в разной степени готовности», — написала мэр в своем telegram-канале. Бочко отметила, что подрядчик готов завершить работы к осеннему призыву. В рамках поездки Шумакова также посетила Центр подготовки граждан к военной службе и музей. Ранее счетная палата ХМАО нашла нарушения при использовании бюджетных средств, направленных на финансирование строительства окружного сборного пункта. Проверка проводилась с июня по сентябрь 2022 года. Строящийся окружной сборный пункт посетила вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова Тelegram-канал Аллы Бочко Подрядчик обещает завершить работы к осеннему призыву Тelegram-канал Аллы Бочко

Вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова посетила строящийся окружной сборный пункт для призывников в Пыть-Яхе. Об этом сообщила глава Нефтеюганского района Алла Бочко. «Посетили строительную площадку окружного сборного пункта. Административный комплекс и общежитие на 100 мест готовы, газовая котельная уже запущена. Другие объекты — спортивный зал, гараж для техники и столовая в разной степени готовности», — написала мэр в своем telegram-канале. Бочко отметила, что подрядчик готов завершить работы к осеннему призыву. В рамках поездки Шумакова также посетила Центр подготовки граждан к военной службе и музей. Ранее счетная палата ХМАО нашла нарушения при использовании бюджетных средств, направленных на финансирование строительства окружного сборного пункта. Проверка проводилась с июня по сентябрь 2022 года.