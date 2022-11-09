Счетная палата ХМАО вскрыла нарушения при строительстве сборного пункта для призывников

10 ноября 2022 в 13:06 Размер текста - 17 +

Проверка проводилась с июня по сентябрь 2022 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Счетная палата Ханты-Мансийского автономного округа нашла нарушения при использовании бюджетных средств, направленных на финансирование строительства окружного сборного пункта. Об этом говорится в сообщении ведомства на официальном сайте. «По результатам проведенного контрольного мероприятия установлены отдельные нарушения и недостатки, в том числе: завышение УКСом начальной (максимальной) цены и цены государственного контракта на завершение строительства объекта „Строительство Окружного сборного пункта“ на сумму 441,2 тыс. рублей», — говорится в официальном сообщении.



Проверка проводилась с июня по сентябрь 2022 года. В числе нарушений также несоблюдение управлением капитального строительства условий хранения оборудования, а также нарушение УКСом на 122 дня сроков оплаты по государственному контракту, заключенному на осуществление авторского надзора за строительством. По результатам проверки, директору УКСа направлено предоставление для устранения нарушений. Ранее URA.RU сообщало, что счетная палата ХМАО нашла финансовые нарушения у властей Сургутского района при прокладке инженерных сетей в микрорайоне «Гидронамыв» поселка Белый Яр. А также при строительстве школ в концессию.

Счетная палата Ханты-Мансийского автономного округа нашла нарушения при использовании бюджетных средств, направленных на финансирование строительства окружного сборного пункта. Об этом говорится в сообщении ведомства на официальном сайте. «По результатам проведенного контрольного мероприятия установлены отдельные нарушения и недостатки, в том числе: завышение УКСом начальной (максимальной) цены и цены государственного контракта на завершение строительства объекта „Строительство Окружного сборного пункта“ на сумму 441,2 тыс. рублей», — говорится в официальном сообщении. Проверка проводилась с июня по сентябрь 2022 года. В числе нарушений также несоблюдение управлением капитального строительства условий хранения оборудования, а также нарушение УКСом на 122 дня сроков оплаты по государственному контракту, заключенному на осуществление авторского надзора за строительством. По результатам проверки, директору УКСа направлено предоставление для устранения нарушений. Ранее URA.RU сообщало, что счетная палата ХМАО нашла финансовые нарушения у властей Сургутского района при прокладке инженерных сетей в микрорайоне «Гидронамыв» поселка Белый Яр. А также при строительстве школ в концессию.