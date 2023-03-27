В ГД предложили дать дополнительный отпуск женам участников СВО

Женам участников специальной военной операции (СВО) с несовершеннолетними детьми предложили предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск. Соответствующий законопроект подготовили депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме.
«Супругам лиц, имеющим несовершеннолетних детей, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, а также принимающим участие в специальной военной операции предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней», — говорится в пояснении к законопроекту. Выдержку приводит ТАСС.
Авторы документа предлагают внести поправки в Трудовой кодекс РФ. Лидер фракции Сергей Миронов пояснил, что отпуск позволит женам военных уделять «больше внимания детям, а также даст свободное время для решения бытовых проблем».
Ранее сообщалось, что рабочая группа по вопросам СВО готовит ряд законопроектов, которые помогут решить финансовые проблемы участников спецоперации на Украине и их семей. Президент РФ Владимир Путин ввел льготы для жен военных, которые погибли в ходе СВО.
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