В ГД предложили дать дополнительный отпуск женам участников СВО

28 марта 2023 в 04:35 Размер текста - 17 +

В ГД предложили предоставлять женам военных дополнительный отпуск Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Женам участников специальной военной операции (СВО) с несовершеннолетними детьми предложили предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск. Соответствующий законопроект подготовили депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме. «Супругам лиц, имеющим несовершеннолетних детей, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, а также принимающим участие в специальной военной операции предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней», — говорится в пояснении к законопроекту. Выдержку приводит ТАСС. Авторы документа предлагают внести поправки в Трудовой кодекс РФ. Лидер фракции Сергей Миронов пояснил, что отпуск позволит женам военных уделять «больше внимания детям, а также даст свободное время для решения бытовых проблем». Ранее сообщалось, что рабочая группа по вопросам СВО готовит ряд законопроектов, которые помогут решить финансовые проблемы участников спецоперации на Украине и их семей. Президент РФ Владимир Путин ввел льготы для жен военных, которые погибли в ходе СВО.

Женам участников специальной военной операции (СВО) с несовершеннолетними детьми предложили предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск. Соответствующий законопроект подготовили депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме. «Супругам лиц, имеющим несовершеннолетних детей, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, а также принимающим участие в специальной военной операции предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней», — говорится в пояснении к законопроекту. Выдержку приводит ТАСС. Авторы документа предлагают внести поправки в Трудовой кодекс РФ. Лидер фракции Сергей Миронов пояснил, что отпуск позволит женам военных уделять «больше внимания детям, а также даст свободное время для решения бытовых проблем». Ранее сообщалось, что рабочая группа по вопросам СВО готовит ряд законопроектов, которые помогут решить финансовые проблемы участников спецоперации на Украине и их семей. Президент РФ Владимир Путин ввел льготы для жен военных, которые погибли в ходе СВО.