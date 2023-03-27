27 марта 2023

В ГД предложили дать дополнительный отпуск женам участников СВО

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В ГД предложили предоставлять женам военных дополнительный отпуск Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Женам участников специальной военной операции (СВО) с несовершеннолетними детьми предложили предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск. Соответствующий законопроект подготовили депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме.

«Супругам лиц, имеющим несовершеннолетних детей, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, а также принимающим участие в специальной военной операции предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней», — говорится в пояснении к законопроекту. Выдержку приводит ТАСС.

Авторы документа предлагают внести поправки в Трудовой кодекс РФ. Лидер фракции Сергей Миронов пояснил, что отпуск позволит женам военных уделять «больше внимания детям, а также даст свободное время для решения бытовых проблем».

Ранее сообщалось, что рабочая группа по вопросам СВО готовит ряд законопроектов, которые помогут решить финансовые проблемы участников спецоперации на Украине и их семей. Президент РФ Владимир Путин ввел льготы для жен военных, которые погибли в ходе СВО.

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Женам участников специальной военной операции (СВО) с несовершеннолетними детьми предложили предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск. Соответствующий законопроект подготовили депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме. «Супругам лиц, имеющим несовершеннолетних детей, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, а также принимающим участие в специальной военной операции предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней», — говорится в пояснении к законопроекту. Выдержку приводит ТАСС. Авторы документа предлагают внести поправки в Трудовой кодекс РФ. Лидер фракции Сергей Миронов пояснил, что отпуск позволит женам военных уделять «больше внимания детям, а также даст свободное время для решения бытовых проблем». Ранее сообщалось, что рабочая группа по вопросам СВО готовит ряд законопроектов, которые помогут решить финансовые проблемы участников спецоперации на Украине и их семей. Президент РФ Владимир Путин ввел льготы для жен военных, которые погибли в ходе СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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