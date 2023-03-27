В Екатеринбурге под окнами дома нашли труп

Екатеринбуржцы нашли труп на улице Пехотинцев

28 марта 2023 в 10:33 Размер текста - 17 +

По словам очевидцев, на место происшествия приехали экстренные службы Фото: Андрей Ермолаев © URA.RU На улице Пехотинцев, 9 в Екатеринбурге горожане нашли труп мужчины, лежащего около стены дома. Об этом сообщили очевидцы. «Умер. Лежит более шести часов. Скорая и полиция на месте», — сообщил очевидец telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». Подробностей инцидента не поступало. Также неизвестна причина смерти мужчины. По предварительной информации, труп лежит под окнами с ночи, и экстренные службы еще не увезли его. URA.RU обратилось в пресс-службу свердловского СУ Следственного комитета. Ответ на момент публикации не поступил.

На улице Пехотинцев, 9 в Екатеринбурге горожане нашли труп мужчины, лежащего около стены дома. Об этом сообщили очевидцы. «Умер. Лежит более шести часов. Скорая и полиция на месте», — сообщил очевидец telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». Подробностей инцидента не поступало. Также неизвестна причина смерти мужчины. По предварительной информации, труп лежит под окнами с ночи, и экстренные службы еще не увезли его. URA.RU обратилось в пресс-службу свердловского СУ Следственного комитета. Ответ на момент публикации не поступил.