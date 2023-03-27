В Екатеринбурге под окнами дома нашли труп

По словам очевидцев, на место происшествия приехали экстренные службы
На улице Пехотинцев, 9 в Екатеринбурге горожане нашли труп мужчины, лежащего около стены дома. Об этом сообщили очевидцы.
«Умер. Лежит более шести часов. Скорая и полиция на месте», — сообщил очевидец telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург».
Подробностей инцидента не поступало. Также неизвестна причина смерти мужчины. По предварительной информации, труп лежит под окнами с ночи, и экстренные службы еще не увезли его.
URA.RU обратилось в пресс-службу свердловского СУ Следственного комитета. Ответ на момент публикации не поступил.
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