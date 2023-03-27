27 марта 2023

В Екатеринбурге под окнами дома нашли труп

Екатеринбуржцы нашли труп на улице Пехотинцев
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам очевидцев, на место происшествия приехали экстренные службы Фото:

На улице Пехотинцев, 9 в Екатеринбурге горожане нашли труп мужчины, лежащего около стены дома. Об этом сообщили очевидцы.

«Умер. Лежит более шести часов. Скорая и полиция на месте», — сообщил очевидец telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург».

Подробностей инцидента не поступало. Также неизвестна причина смерти мужчины. По предварительной информации, труп лежит под окнами с ночи, и экстренные службы еще не увезли его.

URA.RU обратилось в пресс-службу свердловского СУ Следственного комитета. Ответ на момент публикации не поступил.

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На улице Пехотинцев, 9 в Екатеринбурге горожане нашли труп мужчины, лежащего около стены дома. Об этом сообщили очевидцы. «Умер. Лежит более шести часов. Скорая и полиция на месте», — сообщил очевидец telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». Подробностей инцидента не поступало. Также неизвестна причина смерти мужчины. По предварительной информации, труп лежит под окнами с ночи, и экстренные службы еще не увезли его. URA.RU обратилось в пресс-службу свердловского СУ Следственного комитета. Ответ на момент публикации не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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