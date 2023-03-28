Полиция ХМАО закупает оборудование для защиты от прослушки

29 марта 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

«Жучки» будут искать с помощью излучения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полиция ХМАО закупает за два миллиона рублей оборудование для поиска прослушивающих устройств. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа. «Закупается оборудование для проверки технических средств и вообще техники на наличие прослушивающих устройств. Иначе сказать, будут искать спрятанные „жучки“. На новое оборудование планируется потратить порядка 2 миллионов рублей», — сообщил собеседник. Оперативно уточнить информацию в полиции округа не получилось. В их адрес был направлен запрос. Между тем, по данным сайта госзакупок, управление МВД разместило заявку на покупку модуля автоматизированной системы «КАСКАД», который необходим для выявления технических каналов утечки информации за счет высокочастотного облучения. Стоимость закупки — 2 миллиона рублей. «Модуль предназначен для оценки эффективности защиты акустической речевой информации в технических средствах и системах от утечки за счет высокочастотного навязывания», — указано в документах закупки. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО закупают машины для полиции. Помимо машин будут куплены навигаторы, видеорегистраторы и дактилоскопические станции.

Полиция ХМАО закупает за два миллиона рублей оборудование для поиска прослушивающих устройств. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа. «Закупается оборудование для проверки технических средств и вообще техники на наличие прослушивающих устройств. Иначе сказать, будут искать спрятанные „жучки“. На новое оборудование планируется потратить порядка 2 миллионов рублей», — сообщил собеседник. Оперативно уточнить информацию в полиции округа не получилось. В их адрес был направлен запрос. Между тем, по данным сайта госзакупок, управление МВД разместило заявку на покупку модуля автоматизированной системы «КАСКАД», который необходим для выявления технических каналов утечки информации за счет высокочастотного облучения. Стоимость закупки — 2 миллиона рублей. «Модуль предназначен для оценки эффективности защиты акустической речевой информации в технических средствах и системах от утечки за счет высокочастотного навязывания», — указано в документах закупки. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО закупают машины для полиции. Помимо машин будут куплены навигаторы, видеорегистраторы и дактилоскопические станции.