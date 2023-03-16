Власти ХМАО купят машины для полиции

17 марта 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

Полиция ХМАО получит новый транспорт и спецтехнику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Департамент региональной безопасности ХМАО планирует заключить дополнительное соглашение с МВД РФ по материально-техническому оснащению полиции. На официальном сайте правительства округа опубликована информация о планах закупить транспорт, навигаторы, видеорегистраторы и дактилоскопические станции. «Правительство Югры заключит дополнительное соглашение с министерством внутренних дел РФ о предоставлении субсидии на софинансирование расходов по материально-техническому обеспечению деятельности окружной полиции. Действующее соглашение дополнится мероприятием по приобретению навигационного оборудования, видеорегистраторов для наружных служб, дактилоскопических станций, оперативно-служебного транспорта», — указано в публикации. Решение было одобрено правительством округа на заседании 17 марта. Действие допсоглашения предлагается пролонгировать до 2025 года. Деньги будут направлены из окружного бюджета Югры в федеральный для приобретения спецтехники. Всего на эти цели, согласно проекту документа, в 2023 году планируется направить 60 миллионов рублей. В списке также имеются беспилотный летательный аппарат, вывески для пунктов участковых уполномоченных, стенды, весы и прочий инвентарь. Также в эту сумму входит ремонт изолятора в Ханты-Мансийске. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Департамент региональной безопасности ХМАО планирует заключить дополнительное соглашение с МВД РФ по материально-техническому оснащению полиции. На официальном сайте правительства округа опубликована информация о планах закупить транспорт, навигаторы, видеорегистраторы и дактилоскопические станции. «Правительство Югры заключит дополнительное соглашение с министерством внутренних дел РФ о предоставлении субсидии на софинансирование расходов по материально-техническому обеспечению деятельности окружной полиции. Действующее соглашение дополнится мероприятием по приобретению навигационного оборудования, видеорегистраторов для наружных служб, дактилоскопических станций, оперативно-служебного транспорта», — указано в публикации. Решение было одобрено правительством округа на заседании 17 марта. Действие допсоглашения предлагается пролонгировать до 2025 года. Деньги будут направлены из окружного бюджета Югры в федеральный для приобретения спецтехники. Всего на эти цели, согласно проекту документа, в 2023 году планируется направить 60 миллионов рублей. В списке также имеются беспилотный летательный аппарат, вывески для пунктов участковых уполномоченных, стенды, весы и прочий инвентарь. Также в эту сумму входит ремонт изолятора в Ханты-Мансийске.