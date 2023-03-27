Мэрия в ХМАО урезала выплаты почетным горожанам ради экономии бюджета

28 марта 2023 в 20:04 Размер текста - 17 +

Почетных граждан Мегиона лишили выплат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Мегиона (ХМАО) оставили без ежегодных выплат и похоронных компенсаций почетных жителей города. Источник в политическом истеблишменте рассказал корреспонденту URA.RU, что это решение было принято ради экономии бюджета. «В мэрии объяснили, что мы как дотационный город не можем себе позволить потратить 80 тысяч в год на восемь оставшихся в живых почетных нефтяников и первопроходцев. Зато расходовать 12 миллионов на аренду служебного транспорта чиновникам вполне по силам. Прежде они ежегодно получали 10 тысяч рублей ко дню города. Аналогичная сумма перечислялась родственникам в случае их смерти. Теперь почетные мегионцы могут рассчитывать лишь на единовременную выплату в 20 тысяч рублей при получении звания», — сообщил инсайдер. В пояснительной записке к постановлению, которую инсайдер передал в распоряжение редакции, указано, что экономия вызвана высокой долей дотаций. Она в течение двух из трех последних лет превышала 20% доходов местного бюджета. Мегионский депутат Сергей Назарян в разговоре с корреспондентом агентства сообщил, что вопрос обсуждался на заседании думы. «К сожалению нам не удалось отстоять право почетных жителей на выплаты. Для бюджета это не так много, однако против внесения правок в постановление о почетных выплатах высказались всего четверо депутатов, включая меня. В итоге он был принят большинством голосов. Я пытался внести предложение, чтобы изменения коснулись хотя бы тех почетных жителей, которые получат звание после принятия постановления. Однако эту инициативу отклонили», — уточнил Назарян. Ранее URA.RU писало о том, что глава Советского района Евгений Буренков столкнулся с уменьшением окружного финансирования. Из-за этого ему пришлось сокращать сотрудников подведомственных мэрии учреждений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Мегиона (ХМАО) оставили без ежегодных выплат и похоронных компенсаций почетных жителей города. Источник в политическом истеблишменте рассказал корреспонденту URA.RU, что это решение было принято ради экономии бюджета. «В мэрии объяснили, что мы как дотационный город не можем себе позволить потратить 80 тысяч в год на восемь оставшихся в живых почетных нефтяников и первопроходцев. Зато расходовать 12 миллионов на аренду служебного транспорта чиновникам вполне по силам. Прежде они ежегодно получали 10 тысяч рублей ко дню города. Аналогичная сумма перечислялась родственникам в случае их смерти. Теперь почетные мегионцы могут рассчитывать лишь на единовременную выплату в 20 тысяч рублей при получении звания», — сообщил инсайдер. В пояснительной записке к постановлению, которую инсайдер передал в распоряжение редакции, указано, что экономия вызвана высокой долей дотаций. Она в течение двух из трех последних лет превышала 20% доходов местного бюджета. Мегионский депутат Сергей Назарян в разговоре с корреспондентом агентства сообщил, что вопрос обсуждался на заседании думы. «К сожалению нам не удалось отстоять право почетных жителей на выплаты. Для бюджета это не так много, однако против внесения правок в постановление о почетных выплатах высказались всего четверо депутатов, включая меня. В итоге он был принят большинством голосов. Я пытался внести предложение, чтобы изменения коснулись хотя бы тех почетных жителей, которые получат звание после принятия постановления. Однако эту инициативу отклонили», — уточнил Назарян. Ранее URA.RU писало о том, что глава Советского района Евгений Буренков столкнулся с уменьшением окружного финансирования. Из-за этого ему пришлось сокращать сотрудников подведомственных мэрии учреждений.