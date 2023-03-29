Главный завхоз мэрии из ХМАО уволился после обвинений в мошенничестве

Начальник Лянторского хозяйственно-эксплуатационного управления Сергей Бабеев уволился после написанного на него заявления в полицию с обвинениями в мошенничестве. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.
«Бабеев уволился с должности начальника „Лянторского ХЭУ“ по собственному желанию. Но буквально за несколько дней до этого на него написал заявление в полицию представитель компании „Интеграция“, обвинив в мошенничестве. На увольнение Бабеев подал после первого визита в полицию. Сейчас исполнять обязанности директора ХЭУ будет его заместитель Ринат Тухватуллин», — сообщил источник.
Руководитель компании «Интеграция» Евгений Городилов подтвердил URA.RU, что его компания обращалась в полицию с заявлением о мошенничестве, но детали спора не сообщил. При этом отметил, что у него были веские причины для обращения в МВД. Связано ли увольнение Бабеева с этим заявлением, он не знает.
Источник из мэрии Лянтора сообщает, что увольнение Бабеева не связано с разбирательством о мошенничестве. «С компанией „Интеграция“ часто возникают судебные споры, и из-за этого он [Бабеев] бы точно не уволился. Уход был запланирован и обсуждался заранее. При этом надо отметить, что за 4 года с поста директора ХЭУ уходит четвертый человек», — сообщил собеседник.
В мэрии Лянтора журналисту URA.RU подтвердили, что Бабеев покинул пост директора. «28.03.2023 был его последний рабочий день. Учреждение работает в штатном режиме», — сообщили в мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Лянтора выбрали нового главу. Им стал член партии «Единая Россия» Алексей Луценко.
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