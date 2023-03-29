В думе ХМАО появился новый депутат

Вакантное место в думе ХМАО досталось представителю Урая Денису Свиридову. О получении им депутатского мандата объявил председатель думы Югры Борис Хохряков во время очередного заседания, которое транслировалась онлайн.
«На основании постановления избирательной комиссии ХМАО от 16 марта 2023 года за №178 вакантный депутатский мандат передан Свиридову Денису Петровичу, который зарегистрирован депутатом думы ХМАО. Позвольте вручить Денису Петровичу удостоверение и нагрудный знак», — сообщил Хохряков.
Свиридов занял место народного избранника Алексея Тулупова, который отказался от мандата ради работы в нефтяной компании. Тулупов сложил полномочия в начале февраля.
Ранее URA.RU сообщало, что депутат думы ХМАО сдал мандат ради карьеры в «ЛУКОЙЛе». Депутат думы ХМАО Алексей Тулупов переехал в Пермь работать заместителем генерального директора «ЛУКОЙЛ-Пермь».
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