В думе ХМАО появился новый депутат

30 марта 2023 в 10:53 Размер текста - 17 +

Денис Свиридов занял место сложившего мандат Алексея Тулупова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вакантное место в думе ХМАО досталось представителю Урая Денису Свиридову. О получении им депутатского мандата объявил председатель думы Югры Борис Хохряков во время очередного заседания, которое транслировалась онлайн. «На основании постановления избирательной комиссии ХМАО от 16 марта 2023 года за №178 вакантный депутатский мандат передан Свиридову Денису Петровичу, который зарегистрирован депутатом думы ХМАО. Позвольте вручить Денису Петровичу удостоверение и нагрудный знак», — сообщил Хохряков. Свиридов занял место народного избранника Алексея Тулупова, который отказался от мандата ради работы в нефтяной компании. Тулупов сложил полномочия в начале февраля. Ранее URA.RU сообщало, что депутат думы ХМАО сдал мандат ради карьеры в «ЛУКОЙЛе». Депутат думы ХМАО Алексей Тулупов переехал в Пермь работать заместителем генерального директора «ЛУКОЙЛ-Пермь».

Вакантное место в думе ХМАО досталось представителю Урая Денису Свиридову. О получении им депутатского мандата объявил председатель думы Югры Борис Хохряков во время очередного заседания, которое транслировалась онлайн. «На основании постановления избирательной комиссии ХМАО от 16 марта 2023 года за №178 вакантный депутатский мандат передан Свиридову Денису Петровичу, который зарегистрирован депутатом думы ХМАО. Позвольте вручить Денису Петровичу удостоверение и нагрудный знак», — сообщил Хохряков. Свиридов занял место народного избранника Алексея Тулупова, который отказался от мандата ради работы в нефтяной компании. Тулупов сложил полномочия в начале февраля. Ранее URA.RU сообщало, что депутат думы ХМАО сдал мандат ради карьеры в «ЛУКОЙЛе». Депутат думы ХМАО Алексей Тулупов переехал в Пермь работать заместителем генерального директора «ЛУКОЙЛ-Пермь».