29 марта 2023

В думе ХМАО появился новый депутат

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, совещание, карандаш, руки чиновника, руки депутата
Денис Свиридов занял место сложившего мандат Алексея Тулупова Фото:

Вакантное место в думе ХМАО досталось представителю Урая Денису Свиридову. О получении им депутатского мандата объявил председатель думы Югры Борис Хохряков во время очередного заседания, которое транслировалась онлайн.

«На основании постановления избирательной комиссии ХМАО от 16 марта 2023 года за №178 вакантный депутатский мандат передан Свиридову Денису Петровичу, который зарегистрирован депутатом думы ХМАО. Позвольте вручить Денису Петровичу удостоверение и нагрудный знак», — сообщил Хохряков.

Свиридов занял место народного избранника Алексея Тулупова, который отказался от мандата ради работы в нефтяной компании. Тулупов сложил полномочия в начале февраля.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат думы ХМАО сдал мандат ради карьеры в «ЛУКОЙЛе». Депутат думы ХМАО Алексей Тулупов переехал в Пермь работать заместителем генерального директора «ЛУКОЙЛ-Пермь».

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Вакантное место в думе ХМАО досталось представителю Урая Денису Свиридову. О получении им депутатского мандата объявил председатель думы Югры Борис Хохряков во время очередного заседания, которое транслировалась онлайн. «На основании постановления избирательной комиссии ХМАО от 16 марта 2023 года за №178 вакантный депутатский мандат передан Свиридову Денису Петровичу, который зарегистрирован депутатом думы ХМАО. Позвольте вручить Денису Петровичу удостоверение и нагрудный знак», — сообщил Хохряков. Свиридов занял место народного избранника Алексея Тулупова, который отказался от мандата ради работы в нефтяной компании. Тулупов сложил полномочия в начале февраля. Ранее URA.RU сообщало, что депутат думы ХМАО сдал мандат ради карьеры в «ЛУКОЙЛе». Депутат думы ХМАО Алексей Тулупов переехал в Пермь работать заместителем генерального директора «ЛУКОЙЛ-Пермь».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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