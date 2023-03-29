В сургутском тубдиспансере пьяный пациент напал на полицейского с ножом

30 марта 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

Задержанный до сих пор не вернулся в больницу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В сургутском противотуберкулезном диспансере пациент напал с ножом на участкового, но был вовремя обезврежен полицейскими. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления МВД по Сургуту. «27 марта в дежурную часть УМВД России по Сургуту поступило сообщение о том, что в противотуберкулезном диспансере пациенты распивают спиртные напитки. На место происшествия выехали сотрудники полиции. При задержании нарушителей один из дебоширов 1983 года рождения, угрожая словесно полицейскому, попытался нанести ему удар ножом, но благодаря грамотным действиям сотрудника был обезврежен и задержан», — сообщили в полиции. На задержанного был составлен административный протокол по статье «Распитие алкогольной продукции в запрещенных местах». Кроме этого, сотрудники полиции передали в СУ СКР по ХМАО всю информацию о нападении на сотрудника для дальнейшего разбирательства. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО пьяный водитель лимузина напал на полицейских. Потасовка произошла, когда сотрудники ГИБДД попросили у мужчины документы на автомобиль.

В сургутском противотуберкулезном диспансере пациент напал с ножом на участкового, но был вовремя обезврежен полицейскими. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления МВД по Сургуту. «27 марта в дежурную часть УМВД России по Сургуту поступило сообщение о том, что в противотуберкулезном диспансере пациенты распивают спиртные напитки. На место происшествия выехали сотрудники полиции. При задержании нарушителей один из дебоширов 1983 года рождения, угрожая словесно полицейскому, попытался нанести ему удар ножом, но благодаря грамотным действиям сотрудника был обезврежен и задержан», — сообщили в полиции. На задержанного был составлен административный протокол по статье «Распитие алкогольной продукции в запрещенных местах». Кроме этого, сотрудники полиции передали в СУ СКР по ХМАО всю информацию о нападении на сотрудника для дальнейшего разбирательства. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО пьяный водитель лимузина напал на полицейских. Потасовка произошла, когда сотрудники ГИБДД попросили у мужчины документы на автомобиль.