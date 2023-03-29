29 марта 2023

Мэр Ханты-Мансийска получил новый статус в ЕР перед выборами

© Служба новостей «URA.RU»
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Ряшин Максим, глава администрации. Василий Филипенко, глава города. Ханты-Мансийск, ряшин максим
Максим Ряшин будет координировать работу подготовки к выборам Фото:

Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин был включен в состав комиссии по организации избирательной компании и координации работы местных отделений партии «Единая Россия» в УрФО. Информацию об этом он разместил у себя в telegram-канале.

«Накануне принял участие в заседании Уральского межрегионального координационного совета партии „Единая Россия“ в Екатеринбурге. От органов местного самоуправления Югры я был включен в состав комиссии по организации и проведению избирательных кампаний и координации работы местных отделений „Единой России“ в УрФО», — сообщил Ряшин.

Члены комиссии будут принимать участие в разработке и утверждении стратегий избирательных кампаний, проходящих в Уральском округе. Координировать деятельность реготделений при подготовке к выборам различного уровня.

Ранее URA.RU сообщало, что Максим Ряшин вошел в состав самых влиятельных единороссов ХМАО. Он вошел в состав президиума регионального политсовета «Единой России», сменив на этой позиции председателя думы Ханты-Мансийска Константина Пенчукова.

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Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин был включен в состав комиссии по организации избирательной компании и координации работы местных отделений партии «Единая Россия» в УрФО. Информацию об этом он разместил у себя в telegram-канале. «Накануне принял участие в заседании Уральского межрегионального координационного совета партии „Единая Россия“ в Екатеринбурге. От органов местного самоуправления Югры я был включен в состав комиссии по организации и проведению избирательных кампаний и координации работы местных отделений „Единой России“ в УрФО», — сообщил Ряшин. Члены комиссии будут принимать участие в разработке и утверждении стратегий избирательных кампаний, проходящих в Уральском округе. Координировать деятельность реготделений при подготовке к выборам различного уровня. Ранее URA.RU сообщало, что Максим Ряшин вошел в состав самых влиятельных единороссов ХМАО. Он вошел в состав президиума регионального политсовета «Единой России», сменив на этой позиции председателя думы Ханты-Мансийска Константина Пенчукова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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