Глава Ханты-Мансийска вошел в состав самых влиятельных единороссов ХМАО

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин вошел в состав президиума регионального политсовета «Единой России», сменив на этой позиции председателя думы Ханты-Мансийска Константина Пенчукова. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».
«Из состава президиума регионального политсовета досрочно выведен Константин Пенчуков. Вместе него введен Максим Ряшин», — прокомментировали в пресс-службе регионального отделения «Единой России».
Из состава регионального политсовета в рамках партийной ротации были исключены Вадим Булдаков, Рафаэль Галиев, Елена Побединская, Роман Северчуков и Андрей Стеценко. Вместо них назначены Валентин Полторацкий, Марат Миннигулов, Данил Гордеев, Ирина Урванцева и Александр Сальников. В составе региональной контрольной комиссии Наталья Козиненко сменила Татьяну Воронову.
Ранее URA.RU сообщало, что последняя ротация в региональном политсовете «Единой России» в ХМАО производилась в 2022 году. В его президиуме находятся 14 человек.
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