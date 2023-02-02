02 февраля 2023

Глава Ханты-Мансийска вошел в состав самых влиятельных единороссов ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Ряшин Максим, глава администрации. Василий Филипенко, глава города. Ханты-Мансийск, ряшин максим
Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин избран в состав президиума регионального политсовета ЕР Фото:

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин вошел в состав президиума регионального политсовета «Единой России», сменив на этой позиции председателя думы Ханты-Мансийска Константина Пенчукова. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

«Из состава президиума регионального политсовета досрочно выведен Константин Пенчуков. Вместе него введен Максим Ряшин», — прокомментировали в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Из состава регионального политсовета в рамках партийной ротации были исключены Вадим Булдаков, Рафаэль Галиев, Елена Побединская, Роман Северчуков и Андрей Стеценко. Вместо них назначены Валентин Полторацкий, Марат Миннигулов, Данил Гордеев, Ирина Урванцева и Александр Сальников. В составе региональной контрольной комиссии Наталья Козиненко сменила Татьяну Воронову.

Ранее URA.RU сообщало, что последняя ротация в региональном политсовете «Единой России» в ХМАО производилась в 2022 году. В его президиуме находятся 14 человек.

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Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин вошел в состав президиума регионального политсовета «Единой России», сменив на этой позиции председателя думы Ханты-Мансийска Константина Пенчукова. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального отделения «Единой России». «Из состава президиума регионального политсовета досрочно выведен Константин Пенчуков. Вместе него введен Максим Ряшин», — прокомментировали в пресс-службе регионального отделения «Единой России». Из состава регионального политсовета в рамках партийной ротации были исключены Вадим Булдаков, Рафаэль Галиев, Елена Побединская, Роман Северчуков и Андрей Стеценко. Вместо них назначены Валентин Полторацкий, Марат Миннигулов, Данил Гордеев, Ирина Урванцева и Александр Сальников. В составе региональной контрольной комиссии Наталья Козиненко сменила Татьяну Воронову. Ранее URA.RU сообщало, что последняя ротация в региональном политсовете «Единой России» в ХМАО производилась в 2022 году. В его президиуме находятся 14 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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