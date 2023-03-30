На опрос жителей ХМАО о межнациональных отношениях потратят 5,7 млн рублей

«Центр «Открытый регион» ищет подрядчика для проведения социологического опроса жителей ХМАО на тему межнациональных отношений. Как сообщается на портале госзакупок, начальная цена контракта составляет 5,7 миллиона рублей.
«Объект закупки: оказание услуг по проведению социологического исследования состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в ХМАО — Югре. Начальная цена: 5 709 990 рублей», — указано на портале.
Заявки принимаются до 11 апреля. Исполнитель должен будет опросить не менее 3000 жителей округа в 22 муниципалитетах, а после обработать полученные данные. Компания, с которой заключат контакт, должна будет выполнить работу в срок до 20 сентября текущего года. В документах к закупке сообщается, что источник финансирования — государственная программа ХМАО-Югры «Развитие гражданских инициатив».
Ранее URA.RU писало, что мэрия Октябрьского района ХМАО за более чем 8,5 миллионов рублей заказала проведение соцопросов, оплатила их, однако фактически работа подрядчиком не была выполнена. В связи с этим по требованию прокуратуры заведено уголовное дело.
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