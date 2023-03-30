В Свердловской области во время служб расписывают старинный храм. Фото

31 марта 2023 в 10:28 Размер текста - 17 +

Увидеть, как расписывают храм Архангела Михаила, может любой желающий Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины В селе Новоипатово в 85 километрах от Екатеринбурга приступили к росписи старинного храма имени Архангела Михаила, заложенного в 1862 году. Художники расписывают внутренние стены и купол, увидеть их работу может каждый, сообщили URA.RU в пресс-службе Фонда святой Екатерины. «Старинный храм Архангела Михаила восстановили полтора года назад. Еще в 2005 году жители и настоятель начали поднимать из руин то, что было разрушено в семидесятых годах, а позже к реконструкции присоединился Фонд святой Екатерины. Спустя время храм „отстоялся“, и теперь художники расписывают внутренние стены и купол, чтобы прихожане могли прикоснуться к Священному Писанию через стенопись», — рассказывают в Фонде. Центральную композицию планируют закончить к концу лета, полностью конец работ намечен на Рождество, но уже сейчас любой желающий может приехать в храм и увидеть, как он оживает. Автор проекта, художник Илья Фирулев рассказывает, что тональность храма определяли вместе с сестрами Ново-Тихвинского монастыря, после этого уже на месте сделали колеровку, искали градации цвета и тона прямо на стенах. «Одно дело — когда все нарисовано на бумаге, другое дело — когда выкрашен первый квадратный метр», — рассказывает Фирулев. На месте работают несколько художников, в том числе специалист по каллиграфии и орнаментам. Параллельно проходят службы, так как мастерам важно ощущать молитвенную поддержку. «Мы и леса так поставили, чтобы было удобно. Многие молящиеся смотрят за работой, кто-то даже поднимается на леса, со стороны иконописцев запретов нет», — говорит настоятель храма отец Андрей. Храм во имя Архангела Михаила выполнен в русско-византийском стиле, его заложили еще в 1862 году. Он возведен без фундамента, непосредственно на скальном основании. На строительство колокольни деньги пожертвовал сам Иоанн Кронштадтский. В 1930-е годы здание закрыли, а внутри разместили склад зерна. Но после пожара его на десятилетия забросили. Ранее URA.RU сообщало, что Фонд святой Екатерины отремонтировал Крестовоздвиженский собор Свято-Николаевского мужского монастыря в Верхотурье. Инженерные системы в Крестовоздвиженском соборе не меняли более двадцати лет, поэтому начатый ремонт был необходим и в дальнейшем позволит храму оставаться открытым для посещения круглый год. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В селе Новоипатово в 85 километрах от Екатеринбурга приступили к росписи старинного храма имени Архангела Михаила, заложенного в 1862 году. Художники расписывают внутренние стены и купол, увидеть их работу может каждый, сообщили URA.RU в пресс-службе Фонда святой Екатерины. «Старинный храм Архангела Михаила восстановили полтора года назад. Еще в 2005 году жители и настоятель начали поднимать из руин то, что было разрушено в семидесятых годах, а позже к реконструкции присоединился Фонд святой Екатерины. Спустя время храм „отстоялся“, и теперь художники расписывают внутренние стены и купол, чтобы прихожане могли прикоснуться к Священному Писанию через стенопись», — рассказывают в Фонде. Центральную композицию планируют закончить к концу лета, полностью конец работ намечен на Рождество, но уже сейчас любой желающий может приехать в храм и увидеть, как он оживает. Автор проекта, художник Илья Фирулев рассказывает, что тональность храма определяли вместе с сестрами Ново-Тихвинского монастыря, после этого уже на месте сделали колеровку, искали градации цвета и тона прямо на стенах. «Одно дело — когда все нарисовано на бумаге, другое дело — когда выкрашен первый квадратный метр», — рассказывает Фирулев. На месте работают несколько художников, в том числе специалист по каллиграфии и орнаментам. Параллельно проходят службы, так как мастерам важно ощущать молитвенную поддержку. «Мы и леса так поставили, чтобы было удобно. Многие молящиеся смотрят за работой, кто-то даже поднимается на леса, со стороны иконописцев запретов нет», — говорит настоятель храма отец Андрей. Храм во имя Архангела Михаила выполнен в русско-византийском стиле, его заложили еще в 1862 году. Он возведен без фундамента, непосредственно на скальном основании. На строительство колокольни деньги пожертвовал сам Иоанн Кронштадтский. В 1930-е годы здание закрыли, а внутри разместили склад зерна. Но после пожара его на десятилетия забросили. Ранее URA.RU сообщало, что Фонд святой Екатерины отремонтировал Крестовоздвиженский собор Свято-Николаевского мужского монастыря в Верхотурье. Инженерные системы в Крестовоздвиженском соборе не меняли более двадцати лет, поэтому начатый ремонт был необходим и в дальнейшем позволит храму оставаться открытым для посещения круглый год.