Ремонт одного из главных свердловских соборов закончат весной 2023 года

Реставрация Свято-Николаевского мужского монастыря — пример частно-государственной инициативы по сохранению культурного наследия России Фото: Фонд святой Екатерины

Ремонт Крестовоздвиженского собора Свято-Николаевского мужского монастыря в Верхотурье (Свердловская область) вышел на новый этап — начался ремонт внутренних помещений и реконструкция подвала, где находятся инженерные системы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Фонда святой Екатерины, при поддержке которого ведется реконструкция.

«Инженерные системы в Крестовоздвиженском соборе не меняли более двадцати лет, поэтому начатый ремонт был необходим и в дальнейшем позволит храму оставаться открытым для посещения круглый год», — рассказали в Фонде. Также в монастыре планируют открыть музей, где представят хранящиеся здесь артефакты, рассказывающие об истории и духовном становлении Верхотурья, а также о бытии святых, прославивших регион.

«Экспозиция будет выполнена по проекту, разработанному специально для нашего отремонтированного помещения. Сейчас часть экспонатов представлена в самом храме, а другая — бережно упакована и законсервирована в ожидании своего музея», — рассказал настоятель Свято-Николаевского мужского монастыря, игумен Иероним.

Ремонт Крестовозвиженского собора Свято-Николаевского мужского монастыря начался в прошлом году. В 2020 году реконструкция собора была приостановлена из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Ранее сообщалось, что Фонд святой Екатерины планирует помочь в благоустройстве храма Трех Святителей в Нижней Туре. Этот храм является одним из старейших в Свердловской области.