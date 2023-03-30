Глава поселка в ХМАО, оставшегося без депутатов, назвал дату выборов нового созыва

Глава поселка Барсово в ХМАО Поздняков: выборы нового совета депутатов после самороспуска пройдут в сентябре

Поселок Барсово остался без депутатов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава поселка Барсово в Сургутском районе Вячеслав Поздняков заявил, что поселок не перейдет под внешнее управление из-за роспуска совета депутатов. Он сообщил корреспонденту URA.RU, что новый созыв жители изберут осенью.

«Уставом Барсово не предусмотрено внешнее управление, депутаты думы района полномочны заменить депутатов, избранных жителями поселка. Основные корректировки бюджета уже приняты, поэтому до Дня выборов в сентябре поселок вполне сможет функционировать в таком полуавтономном режиме. Сложности, конечно, будут, но, я думаю, мы справимся», — уточнил Поздняков.

Совет депутатов объявил о самороспуске после ухода Еленый Черкашиной — последнего депутата, поддерживавшего легитимность думы. Источник URA.RU в политическом истеблишменте района сообщил, что «депутат сложила полномочия, получив должность председателя участковой избирательной комиссии в Барсово».

Председатель совета депутатов Ирина Найденова в переписке с корреспондентом прокомментировала самороспуск думы. «Нет кворума — нет решений, поэтому и принято решение о роспуске. Совет депутатов объявил о самороспуске, поскольку из десяти депутатов после ухода Черкашиной осталось только пять. Функционировать в таком составе совет не может — это противоречит закону об ОМСУ, в думе должно быть более двух третей избранников, чтобы она оставалась легитимной», — пояснила спикер.

Глава Барсово, которого суд первой инстанции признал виновным в превышении должностных полномочий, добавил, что подал апелляцонную жалобу. Дата нового заседания пока не назначена, и Поздняков на сегодняшний день остается действующим главой поселка.

Ранее URA.RU писало о том, что глава Барсово Поздняков попал под уголовное преследование из-за нецелевого расходования бюджета.