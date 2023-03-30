30 марта 2023

В Челябинске ищут добровольцев шить одежду бойцам СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство Дмитрия Шишкина по военной форме. Екатеринбург
На данный момент добровольцы нужны движению «Шьем нашим» Фото:

В Челябинске ищут добровольцев, готовых шить одежду для бойцов, находящихся в зоне СВО. У пенсионеров, оказывающих наибольшую помощь, начинается дачный сезон, поэтому срочно требуются добровольцы, рассказала 31 марта в социальных сетях первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

«В области есть много добровольческих движений, оказывающих помощь нашим бойцам в зоне СВО. Большую помощь в них оказывали жители „серебряного возраста“. Но начинается дачный сезон, и наши женщины уезжают в сады. Давайте поддержим швей и вязальщиц, чтобы весной и летом их дело продолжало жить на благо наших ребят в зоне СВО», — призывает Гехт в своем telegram-канале.

Также Гехт отметила, на данный момент добровольцы нужны движению «Шьем нашим», которые возьмут на себя раскрой и пошив одежды для бойцов. Сейчас там трудятся декретные мамочки, студенты и просто неравнодушные люди. Некоторые девушки приезжают, берут раскроенные детали и увозят, чтобы сшить их дома, другие берут ткань на дом на раскрой. Также есть возможность помочь и другим добровольческим движениям.

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В Челябинске ищут добровольцев, готовых шить одежду для бойцов, находящихся в зоне СВО. У пенсионеров, оказывающих наибольшую помощь, начинается дачный сезон, поэтому срочно требуются добровольцы, рассказала 31 марта в социальных сетях первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. «В области есть много добровольческих движений, оказывающих помощь нашим бойцам в зоне СВО. Большую помощь в них оказывали жители „серебряного возраста“. Но начинается дачный сезон, и наши женщины уезжают в сады. Давайте поддержим швей и вязальщиц, чтобы весной и летом их дело продолжало жить на благо наших ребят в зоне СВО», — призывает Гехт в своем telegram-канале. Также Гехт отметила, на данный момент добровольцы нужны движению «Шьем нашим», которые возьмут на себя раскрой и пошив одежды для бойцов. Сейчас там трудятся декретные мамочки, студенты и просто неравнодушные люди. Некоторые девушки приезжают, берут раскроенные детали и увозят, чтобы сшить их дома, другие берут ткань на дом на раскрой. Также есть возможность помочь и другим добровольческим движениям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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