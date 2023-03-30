В Челябинске ищут добровольцев шить одежду бойцам СВО

На данный момент добровольцы нужны движению «Шьем нашим» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске ищут добровольцев, готовых шить одежду для бойцов, находящихся в зоне СВО. У пенсионеров, оказывающих наибольшую помощь, начинается дачный сезон, поэтому срочно требуются добровольцы, рассказала 31 марта в социальных сетях первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

«В области есть много добровольческих движений, оказывающих помощь нашим бойцам в зоне СВО. Большую помощь в них оказывали жители „серебряного возраста“. Но начинается дачный сезон, и наши женщины уезжают в сады. Давайте поддержим швей и вязальщиц, чтобы весной и летом их дело продолжало жить на благо наших ребят в зоне СВО», — призывает Гехт в своем telegram-канале.

Также Гехт отметила, на данный момент добровольцы нужны движению «Шьем нашим», которые возьмут на себя раскрой и пошив одежды для бойцов. Сейчас там трудятся декретные мамочки, студенты и просто неравнодушные люди. Некоторые девушки приезжают, берут раскроенные детали и увозят, чтобы сшить их дома, другие берут ткань на дом на раскрой. Также есть возможность помочь и другим добровольческим движениям.