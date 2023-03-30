30 марта 2023

В Ханты-Мансийске перекроют движение из-за парковок на чемпионате по биатлону

© Служба новостей «URA.RU»
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День народного единства в Челябинск, движение перекрыто, свердловский проспект, дпс
На улице Гагарина частично перекроют движение Фото:

В Ханты-Мансийске на два дня частично перекроют движение автотранспорта по улице Гагарина из-за чемпионата России по биатлону. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

Ограничение движение планируют вводить 1 и 2 апреля. «В связи с проведением чемпионата для создания дополнительных парковочных мест будет временно ограничено движение транспорта по правой полосе автомобильной дороги по улице Гагарина от дома № 108 до пересечения с улицей Снежная», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Губерниев раскритиковал организаторов чемпионата по биатлону в ХМАО. Он остался недоволен организаций пресс-центра на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

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В Ханты-Мансийске на два дня частично перекроют движение автотранспорта по улице Гагарина из-за чемпионата России по биатлону. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. Ограничение движение планируют вводить 1 и 2 апреля. «В связи с проведением чемпионата для создания дополнительных парковочных мест будет временно ограничено движение транспорта по правой полосе автомобильной дороги по улице Гагарина от дома № 108 до пересечения с улицей Снежная», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Губерниев раскритиковал организаторов чемпионата по биатлону в ХМАО. Он остался недоволен организаций пресс-центра на чемпионате России в Ханты-Мансийске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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