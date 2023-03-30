В Ханты-Мансийске перекроют движение из-за парковок на чемпионате по биатлону

В Ханты-Мансийске на два дня частично перекроют движение автотранспорта по улице Гагарина из-за чемпионата России по биатлону. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.
Ограничение движение планируют вводить 1 и 2 апреля. «В связи с проведением чемпионата для создания дополнительных парковочных мест будет временно ограничено движение транспорта по правой полосе автомобильной дороги по улице Гагарина от дома № 108 до пересечения с улицей Снежная», — сообщили в мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Губерниев раскритиковал организаторов чемпионата по биатлону в ХМАО. Он остался недоволен организаций пресс-центра на чемпионате России в Ханты-Мансийске.
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