В Ханты-Мансийске перекроют движение из-за парковок на чемпионате по биатлону

31 марта 2023 в 21:05 Размер текста - 17 +

На улице Гагарина частично перекроют движение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ханты-Мансийске на два дня частично перекроют движение автотранспорта по улице Гагарина из-за чемпионата России по биатлону. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. Ограничение движение планируют вводить 1 и 2 апреля. «В связи с проведением чемпионата для создания дополнительных парковочных мест будет временно ограничено движение транспорта по правой полосе автомобильной дороги по улице Гагарина от дома № 108 до пересечения с улицей Снежная», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Губерниев раскритиковал организаторов чемпионата по биатлону в ХМАО. Он остался недоволен организаций пресс-центра на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

В Ханты-Мансийске на два дня частично перекроют движение автотранспорта по улице Гагарина из-за чемпионата России по биатлону. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. Ограничение движение планируют вводить 1 и 2 апреля. «В связи с проведением чемпионата для создания дополнительных парковочных мест будет временно ограничено движение транспорта по правой полосе автомобильной дороги по улице Гагарина от дома № 108 до пересечения с улицей Снежная», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Губерниев раскритиковал организаторов чемпионата по биатлону в ХМАО. Он остался недоволен организаций пресс-центра на чемпионате России в Ханты-Мансийске.