Военком ХМАО сделал заявление о весеннем призыве

В ХМАО заявили о готовности к весеннему призыву
Военный комиссар ХМАО Роман Вуколов заявил о готовности региона к весеннему призыву. Об этом речь шла на заседании призывной комиссии в правительстве Югры.
«Работа по проведению призыва на военную службу весной 2023 года граждан 1996—2005 годов рождения ведется в плановом порядке. Установленное задание на призыв этой весной аналогично прошлому году», — приводят слова Вуколова на официальном сайте властей округа. Он также отметил, что сборный пункт готов к приему и размещению призывников.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию 30 марта. Всего призовут 147 тысяч человек.
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