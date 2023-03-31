Военком ХМАО сделал заявление о весеннем призыве

Военком ХМАО Вуколов: весенний призыв идет в плановом режиме

01 апреля 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

В ХМАО заявили о готовности к весеннему призыву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Военный комиссар ХМАО Роман Вуколов заявил о готовности региона к весеннему призыву. Об этом речь шла на заседании призывной комиссии в правительстве Югры. «Работа по проведению призыва на военную службу весной 2023 года граждан 1996—2005 годов рождения ведется в плановом порядке. Установленное задание на призыв этой весной аналогично прошлому году», — приводят слова Вуколова на официальном сайте властей округа. Он также отметил, что сборный пункт готов к приему и размещению призывников. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию 30 марта. Всего призовут 147 тысяч человек.

Военный комиссар ХМАО Роман Вуколов заявил о готовности региона к весеннему призыву. Об этом речь шла на заседании призывной комиссии в правительстве Югры. «Работа по проведению призыва на военную службу весной 2023 года граждан 1996—2005 годов рождения ведется в плановом порядке. Установленное задание на призыв этой весной аналогично прошлому году», — приводят слова Вуколова на официальном сайте властей округа. Он также отметил, что сборный пункт готов к приему и размещению призывников. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию 30 марта. Всего призовут 147 тысяч человек.