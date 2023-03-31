31 марта 2023
30 марта 2023

Военком ХМАО сделал заявление о весеннем призыве

Военком ХМАО Вуколов: весенний призыв идет в плановом режиме
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка солдат срочной службы на Дальний Восток. Свердловская область, армия, солдаты, призыв, отправка в армию, воинский эшелон
В ХМАО заявили о готовности к весеннему призыву Фото:

Военный комиссар ХМАО Роман Вуколов заявил о готовности региона к весеннему призыву. Об этом речь шла на заседании призывной комиссии в правительстве Югры.

«Работа по проведению призыва на военную службу весной 2023 года граждан 1996—2005 годов рождения ведется в плановом порядке. Установленное задание на призыв этой весной аналогично прошлому году», — приводят слова Вуколова на официальном сайте властей округа. Он также отметил, что сборный пункт готов к приему и размещению призывников.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию 30 марта. Всего призовут 147 тысяч человек.

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Военный комиссар ХМАО Роман Вуколов заявил о готовности региона к весеннему призыву. Об этом речь шла на заседании призывной комиссии в правительстве Югры. «Работа по проведению призыва на военную службу весной 2023 года граждан 1996—2005 годов рождения ведется в плановом порядке. Установленное задание на призыв этой весной аналогично прошлому году», — приводят слова Вуколова на официальном сайте властей округа. Он также отметил, что сборный пункт готов к приему и размещению призывников. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию 30 марта. Всего призовут 147 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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