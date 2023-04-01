В Белоруссии увидели выгоду в размещении российского ядерного оружия на своей территории

Власти Белоруссии назвали российское ядерное оружие сдерживающим фактором от посягательств извне

01 апреля 2023 в 23:37 Размер текста - 17 +

Сергей Рачков: этот шаг является очень серьезным сдерживающим фактором Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Решение о размещении российского ядерного оружия в Белоруссии убережет страну от посягательств на территориальную целостность государства. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков. «Республика Беларусь этими действиями не нарушает взятые на себя международные обязательства. Этот шаг является очень серьезным сдерживающим фактором для тех, кто имеет какие-то помыслы в отношении территориальной целостности Республики Беларусь», — подчеркнул он, передает портал TVR.by . Он подчеркнул, что власти страны должны обеспечить свой суверенитет, независимость и территориальную целостность страны. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Это решение было принято после сообщений о том, что Великобритания направит на Украину боеприпасы с обедненным ураном. Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков предупредил о том, что в ответ на это страны НАТО запланировали провести масштабные военные учения в Европе.

Решение о размещении российского ядерного оружия в Белоруссии убережет страну от посягательств на территориальную целостность государства. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков. «Республика Беларусь этими действиями не нарушает взятые на себя международные обязательства. Этот шаг является очень серьезным сдерживающим фактором для тех, кто имеет какие-то помыслы в отношении территориальной целостности Республики Беларусь», — подчеркнул он, передает портал TVR.by. Он подчеркнул, что власти страны должны обеспечить свой суверенитет, независимость и территориальную целостность страны. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Это решение было принято после сообщений о том, что Великобритания направит на Украину боеприпасы с обедненным ураном. Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков предупредил о том, что в ответ на это страны НАТО запланировали провести масштабные военные учения в Европе.