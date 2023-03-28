28 марта 2023

Байден испугался решения Путина о размещении ядерного оружия на территории Белоруссии

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден выразил обеспокоенность относительно планов Путина Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В США испугались решения президента России Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Белоруссии. Своими опасениям поделился американский лидер Джо Байден.

«Опасные разговоры», — отметил он после возвращения в Вашингтон из штата Северная Каролина, передают представители Белого дома в соцсети. Президент США также подчеркнул: «Они этого еще не сделали, если только это не произошло, пока я был в самолете».

Ранее, 25 марта, президент России Владимир Путин сообщил о планах разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш пояснил, что такое решение было принято из-за множественных провокаций со стороны Североатлантического альянса в рамках проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. В Пентагоне заявили, что не увидели причин для изменения готовности американских ядерных сил после заявления российских представителей. В МИД Белоруссии подчеркнули, что размещение российских ядерных боезарядов на территории страны не противоречит положению статей «Договора о нераспространении ядерного оружия» (ДНЯО) и происходит на фоне наращивания потенциала НАТО.

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В США испугались решения президента России Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Белоруссии. Своими опасениям поделился американский лидер Джо Байден. «Опасные разговоры», — отметил он после возвращения в Вашингтон из штата Северная Каролина, передают представители Белого дома в соцсети. Президент США также подчеркнул: «Они этого еще не сделали, если только это не произошло, пока я был в самолете». Ранее, 25 марта, президент России Владимир Путин сообщил о планах разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш пояснил, что такое решение было принято из-за множественных провокаций со стороны Североатлантического альянса в рамках проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. В Пентагоне заявили, что не увидели причин для изменения готовности американских ядерных сил после заявления российских представителей. В МИД Белоруссии подчеркнули, что размещение российских ядерных боезарядов на территории страны не противоречит положению статей «Договора о нераспространении ядерного оружия» (ДНЯО) и происходит на фоне наращивания потенциала НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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