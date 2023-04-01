Политолог: НАТО готовит масштабный ответ на размещение российских ракет в Беларуси

Политолог Крутаков: НАТО проведет в июне масштабные военные учения в Европе

01 апреля 2023 в 22:00 Размер текста - 17 +

Учения станут ответом Запада на размещение ракет в Белоруссии, заявил Леонид Крутаков Фото: Министерство обороны Великобритании Масштабные учения НАТО под названием Air Defender, которые запланированы на июнь, будут являться ответом Североатлантического альянса на размещение Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии. Об этом заявил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков. «Запланированные учения — это ответ Запада на объявленные Россией планы размещения ядерных ракет в Белоруссии, а также на заявление Москвы и Пекина о совместной борьбе за новый мир», — передает слова Крутакова Пятый канал. Он также назвал грядущие учения демонстрацией силы, направленной на аудиторию в Европе. Сегодняшняя ситуация несколько повторяет ту, которая произошла во время «нефтяного эмбарго» 1973 года, когда США привели в боевую готовность свои войска в Европе, чтобы не допустить проявления самостоятельной политики в исполнении глав европейских государств, заключил Крутаков. Ранее президент России Владимир Путин принял решение о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии в ответ на решение Великобритании направить на Украину боеприпасы с обедненным ураном. Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что Запад стал наращивать воинские группировки вблизи границ Белоруссии и России.

Масштабные учения НАТО под названием Air Defender, которые запланированы на июнь, будут являться ответом Североатлантического альянса на размещение Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии. Об этом заявил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков. «Запланированные учения — это ответ Запада на объявленные Россией планы размещения ядерных ракет в Белоруссии, а также на заявление Москвы и Пекина о совместной борьбе за новый мир», — передает слова Крутакова Пятый канал. Он также назвал грядущие учения демонстрацией силы, направленной на аудиторию в Европе. Сегодняшняя ситуация несколько повторяет ту, которая произошла во время «нефтяного эмбарго» 1973 года, когда США привели в боевую готовность свои войска в Европе, чтобы не допустить проявления самостоятельной политики в исполнении глав европейских государств, заключил Крутаков. Ранее президент России Владимир Путин принял решение о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии в ответ на решение Великобритании направить на Украину боеприпасы с обедненным ураном. Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что Запад стал наращивать воинские группировки вблизи границ Белоруссии и России.