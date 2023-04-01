Следователи ХМАО возбудили уголовное дело по факту халатности властей поселка

Следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц муниципалитета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После обращения жительницы поселка Луговского (ХМАО) к главе следственного комитета Александру Бастрыкину региональным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по факту нарушения властями муниципалитета жилищных прав и не своевременного расселения жильцов из аварийного дома. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

«Жительница поселка Луговского ХМАО-Югры сообщила о длительном непринятии мер к расселению аварийного жилого дома, 1960 года постройки, где она проживает. По поручению Председателя СК России в СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что дом был признан аварийным в 2021 году. В настоящее время проживать в нем небезопасно для жильцов, так как из-за длительного затопления и сырости гниют конструкции дома, а также разрушается фундамент.

Ранее URA.RU сообщало, что жители поселка Луговское (ХМАО) обратились к Бастрыкину за помощью из-за того, что их не расселяют из аварийного дома. Глава следственного комитета РФ поручил руководителю СКР по ХМАО Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело по данному факту.