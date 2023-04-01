В бараке загорелся мусор площадью 20 квадратных метров (архивное фото)
В Екатеринбурге загорелся расселенный барак площадью 20 квадратных метров. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
«На площади 20 квадратных метров горел мусор в расселенном доме барачного типа. В 21:43 пожарные локализовали огонь, в 22:08 открытое горение было ликвидировано», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Пожар произошел вечером 2 апреля на улице Газорезчиков. На месте происшествия работали восемь огнеборцев и две пожарные машины.
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