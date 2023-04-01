В Екатеринбурге загорелся барак. Фото

02 апреля 2023 в 23:20 Размер текста - 17 +

В бараке загорелся мусор площадью 20 квадратных метров (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге загорелся расселенный барак площадью 20 квадратных метров. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «На площади 20 квадратных метров горел мусор в расселенном доме барачного типа. В 21:43 пожарные локализовали огонь, в 22:08 открытое горение было ликвидировано», — сообщили в пресс-службе ведомства. Пожар произошел вечером 2 апреля на улице Газорезчиков. На месте происшествия работали восемь огнеборцев и две пожарные машины. Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге загорелся расселенный барак площадью 20 квадратных метров. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «На площади 20 квадратных метров горел мусор в расселенном доме барачного типа. В 21:43 пожарные локализовали огонь, в 22:08 открытое горение было ликвидировано», — сообщили в пресс-службе ведомства. Пожар произошел вечером 2 апреля на улице Газорезчиков. На месте происшествия работали восемь огнеборцев и две пожарные машины.