01 апреля 2023

В Екатеринбурге загорелся барак. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарные
В бараке загорелся мусор площадью 20 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге загорелся расселенный барак площадью 20 квадратных метров. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«На площади 20 квадратных метров горел мусор в расселенном доме барачного типа. В 21:43 пожарные локализовали огонь, в 22:08 открытое горение было ликвидировано», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар произошел вечером 2 апреля на улице Газорезчиков. На месте происшествия работали восемь огнеборцев и две пожарные машины.

Фото:

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В Екатеринбурге загорелся расселенный барак площадью 20 квадратных метров. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «На площади 20 квадратных метров горел мусор в расселенном доме барачного типа. В 21:43 пожарные локализовали огонь, в 22:08 открытое горение было ликвидировано», — сообщили в пресс-службе ведомства. Пожар произошел вечером 2 апреля на улице Газорезчиков. На месте происшествия работали восемь огнеборцев и две пожарные машины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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