В Кургане на здании гимназии появилась трещина. Фото

03 апреля 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

Трещину заметили на фасаде здания гимназии № 32 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на фасаде гимназии № 32 образовалась трещина. Об этом на портале «Обратись» написал местный житель. Представители власти ответили ему, что ремонт здания проведут в 2024—2025 годах. «В стене здания гимназии № 32 города Кургана, видимо, трещина. Кроме того, над ней протекает крыша, вода сочится в щель. В целях обеспечения безопасности детей и работников школы необходимо оперативно решить данную проблему: исследовать возникшую трещину, провести все необходимые мероприятия по ее устранению, а также устранить протекание крыши школы», — сообщил горожанин. Представители мэрии ответили горожанину, что в здании из-за таяния снега произошло намокание наружной отделки фасада здания. В администрации отметили, что не обнаружили протечек крыши и внутренних поверхностей стен. «Ремонт здания запланирован <…> в рамках государственной программы Российской Федерации „Развитие образования“ в период 2024—2025 годы. <…> В рамках капитального ремонта в здании гимназии будут проведены работы по ремонту фасада и у кровли», — добавили в мэрии. В 2015 году родители учеников гимназии № 32 заметили, что в здании появились трещины. На момент ремонта гимназисты учились в другом здании. Представители власти объяснили, что из-за таяния снега произошло намокание наружной отделки фасада здания Фото: портал «Обратись»

В Кургане на фасаде гимназии № 32 образовалась трещина. Об этом на портале «Обратись» написал местный житель. Представители власти ответили ему, что ремонт здания проведут в 2024—2025 годах. «В стене здания гимназии № 32 города Кургана, видимо, трещина. Кроме того, над ней протекает крыша, вода сочится в щель. В целях обеспечения безопасности детей и работников школы необходимо оперативно решить данную проблему: исследовать возникшую трещину, провести все необходимые мероприятия по ее устранению, а также устранить протекание крыши школы», — сообщил горожанин. Представители мэрии ответили горожанину, что в здании из-за таяния снега произошло намокание наружной отделки фасада здания. В администрации отметили, что не обнаружили протечек крыши и внутренних поверхностей стен. «Ремонт здания запланирован <…> в рамках государственной программы Российской Федерации „Развитие образования“ в период 2024—2025 годы. <…> В рамках капитального ремонта в здании гимназии будут проведены работы по ремонту фасада и у кровли», — добавили в мэрии. В 2015 году родители учеников гимназии № 32 заметили, что в здании появились трещины. На момент ремонта гимназисты учились в другом здании.