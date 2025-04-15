Захарова обвинила генсекретаря ООН в предвзятом отношении к России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в предвзятости и дискредитации России по отношению к идущим событиям на Украине. В частности, она раскритиковала его комментарии о ситуации в городе Сумы и общий подход к российским действиям.
«Генсекретарь ООН продолжает в нарушение ст. 1 Устава ООН, требующей уважать языковые, религиозные и иные права человека, покрывать явное пренебрежение киевским режимом уставными принципами самоопределения народов и уважения прав человека. <...> В очередной раз призываем А.Гутерреша и возглавляемый им Секретариат ООН занять честную позицию, не допускать комментирования в предвзятом ключе событий в контексте украинского кризиса, прекратить заниматься дискредитацией нашей страны и сокрытием преступлений киевского режима», — говорится в комментарии Захаровой. Заявление представителя МИД РФ опубликовали на официальном telegram-канале МИД России.
Захарова выразила недоумение в связи с обвинениями, предъявляемыми России в ракетном ударе по мирному населению в городе Сумы от 13 апреля. Она отметила, что такие комментарии Генерального секретаря ООН вызывают лишь недоумение.
В дополнение к этому, Захарова указала на игнорирование обращений России в ООН относительно расследования провокации в Буче. Также она подчеркнула нежелание ООН рассматривать российский запрос о нарушениях прав человека со стороны Украины, который был передан через Постоянное представительство РФ в Нью-Йорке.
С начала специальной военной операции российские военные не осуществляли, не осуществляют и не будут осуществлять целенаправленные атаки на гражданское население. В Министерстве обороны Российской Федерации регулярно заявляют, что военные действия направлены исключительно против военных объектов.
Ранее в адекватности генсека ООН засомневался глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что поведение Гутерриша, на памятных мероприятиях, посвященных освобождению Освенцима, вызывает обеспокоенность. Генсек не разу не упомянул Красную армию на памятных мероприятиях.
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