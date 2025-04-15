Посольство России в Швеции залили краской

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Территорию российского посольства в Швеции закидали краской
Территорию российского посольства в Швеции закидали краской Фото:

Посольство России в Швеции подверглось акту вандализма. Утром 15 апреля у здания дипломатической миссии в Стокгольме были разбросаны емкости с краской. По этому поводу российская сторона уже обратилась в шведскую полицию и направила ноту в МИД Швеции.

«На асфальт перед центральным входом в служебное здание дипмиссии, а также перед жилым комплексом на ее территории (где также расположена школа при Посольстве) были сброшены емкости с краской», — сообщили представители дипмиссии в официальном telegram-канале посольства России в Швеции. Посольство требует от шведских властей соблюдения Венской конвенции о дипломатических сношениях для обеспечения безопасности российских дипломатов.

За последний год это уже одиннадцатый подобный инцидент, связанный с вандализмом в отношении российского дипломатического представительства в Швеции. Предыдущие расследования, проведенные шведскими правоохранительными органами, не привели к каким-либо результатам, что вызывает опасения относительно возможных политических мотивов со стороны шведских официальных властей, отметили в пресс-службе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Посольство России в Швеции подверглось акту вандализма. Утром 15 апреля у здания дипломатической миссии в Стокгольме были разбросаны емкости с краской. По этому поводу российская сторона уже обратилась в шведскую полицию и направила ноту в МИД Швеции. «На асфальт перед центральным входом в служебное здание дипмиссии, а также перед жилым комплексом на ее территории (где также расположена школа при Посольстве) были сброшены емкости с краской», — сообщили представители дипмиссии в официальном telegram-канале посольства России в Швеции. Посольство требует от шведских властей соблюдения Венской конвенции о дипломатических сношениях для обеспечения безопасности российских дипломатов. За последний год это уже одиннадцатый подобный инцидент, связанный с вандализмом в отношении российского дипломатического представительства в Швеции. Предыдущие расследования, проведенные шведскими правоохранительными органами, не привели к каким-либо результатам, что вызывает опасения относительно возможных политических мотивов со стороны шведских официальных властей, отметили в пресс-службе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...