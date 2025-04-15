Посольство России в Швеции залили краской

Посольство России в Швеции подверглось акту вандализма. Утром 15 апреля у здания дипломатической миссии в Стокгольме были разбросаны емкости с краской. По этому поводу российская сторона уже обратилась в шведскую полицию и направила ноту в МИД Швеции.
«На асфальт перед центральным входом в служебное здание дипмиссии, а также перед жилым комплексом на ее территории (где также расположена школа при Посольстве) были сброшены емкости с краской», — сообщили представители дипмиссии в официальном telegram-канале посольства России в Швеции. Посольство требует от шведских властей соблюдения Венской конвенции о дипломатических сношениях для обеспечения безопасности российских дипломатов.
За последний год это уже одиннадцатый подобный инцидент, связанный с вандализмом в отношении российского дипломатического представительства в Швеции. Предыдущие расследования, проведенные шведскими правоохранительными органами, не привели к каким-либо результатам, что вызывает опасения относительно возможных политических мотивов со стороны шведских официальных властей, отметили в пресс-службе.
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