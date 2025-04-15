Россия и Абхазия возобновили авиасообщение спустя 30 лет

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Открыты продажи билетов на авиарейсы в Абхазию
Открыты продажи билетов на авиарейсы в Абхазию Фото:

Министерство транспорта Российской Федерации объявило о начале продаж билетов на авиарейсы в Абхазию, первый из которых запланирован на 3 мая. Рейс по маршруту Москва («Внуково») — Сухум будет выполнен авиакомпанией «ЮВТ АЭРО».

«По результатам работы, проведенной Минтрансом и Росавиацией совместно с российскими авиаперевозчиками, открыты продажи авиабилетов на рейсы в Сухум. На 3 мая запланирован первый рейс авиакомпании „ЮВТ АЭРО“ по маршруту „Внуково — Сухум“, — сообщили в Минтрансе РФ. Информацию об этом передает РИА „Новости“.

С 6 мая начнутся полеты авиакомпании «Икар» из Нижнего Новгорода в Сухум. В Минтрансе отметили, что регулярное прямое воздушное сообщение возобновляется после более чем 30-летнего перерыва, и подчеркнули, что работа по увеличению числа рейсов и привлечению других авиаперевозчиков продолжается.

В феврале прошлого года состоялся первый за 30 лет тестовый полет в аэропорт Сухума. Авиагавань Абхазии приняла борт из московского аэропорта «Внуково». 

В марте 2025 года МИД России разрешило россиянам ездить в Абхазию. Министерство отменило рекомендацию для граждан РФ воздержаться от поездок на фоне стабилизации политической ситуации в республике после выборов президента.

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Министерство транспорта Российской Федерации объявило о начале продаж билетов на авиарейсы в Абхазию, первый из которых запланирован на 3 мая. Рейс по маршруту Москва («Внуково») — Сухум будет выполнен авиакомпанией «ЮВТ АЭРО». «По результатам работы, проведенной Минтрансом и Росавиацией совместно с российскими авиаперевозчиками, открыты продажи авиабилетов на рейсы в Сухум. На 3 мая запланирован первый рейс авиакомпании „ЮВТ АЭРО“ по маршруту „Внуково — Сухум“, — сообщили в Минтрансе РФ. Информацию об этом передает РИА „Новости“. С 6 мая начнутся полеты авиакомпании «Икар» из Нижнего Новгорода в Сухум. В Минтрансе отметили, что регулярное прямое воздушное сообщение возобновляется после более чем 30-летнего перерыва, и подчеркнули, что работа по увеличению числа рейсов и привлечению других авиаперевозчиков продолжается. В феврале прошлого года состоялся первый за 30 лет тестовый полет в аэропорт Сухума. Авиагавань Абхазии приняла борт из московского аэропорта «Внуково».  В марте 2025 года МИД России разрешило россиянам ездить в Абхазию. Министерство отменило рекомендацию для граждан РФ воздержаться от поездок на фоне стабилизации политической ситуации в республике после выборов президента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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