Армения готова подписать соглашение о мире с Азербайджаном

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Пашинян заявил о готовности к миру с Азербайджаном
Пашинян заявил о готовности к миру с Азербайджаном Фото:

Армения готова подписать соглашение о мире с Азербайджаном. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян, выступая в парламенте страны. Он также объявил о готовности распустить Минскую группу ОБСЕ.

«Мы закрываем страницу нагорнокарабахского конфликта... Зачем нужен формат, который занимается его урегулированием?» — отметил Пашинян, передает ТАСС. «Мы предлагаем заключить мирное соглашение и одновременно распустить Минскую группу ОБСЕ», — отметил он.

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Армения готова подписать соглашение о мире с Азербайджаном. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян, выступая в парламенте страны. Он также объявил о готовности распустить Минскую группу ОБСЕ. «Мы закрываем страницу нагорнокарабахского конфликта... Зачем нужен формат, который занимается его урегулированием?» — отметил Пашинян, передает ТАСС. «Мы предлагаем заключить мирное соглашение и одновременно распустить Минскую группу ОБСЕ», — отметил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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