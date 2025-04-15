Пашинян заявил о готовности к миру с Азербайджаном
Армения готова подписать соглашение о мире с Азербайджаном. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян, выступая в парламенте страны. Он также объявил о готовности распустить Минскую группу ОБСЕ.
«Мы закрываем страницу нагорнокарабахского конфликта... Зачем нужен формат, который занимается его урегулированием?» — отметил Пашинян, передает ТАСС. «Мы предлагаем заключить мирное соглашение и одновременно распустить Минскую группу ОБСЕ», — отметил он.
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