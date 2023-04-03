ФК «Урал» сыграет со «Спартаком» решающую игру в кубке России

Матч определит финалиста Кубка России по футболу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сегодня на «Екатеринбург-Арене» определится первый финалист «плей-офф пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России по футболу. В поединке за выход в финал кубка сразятся екатеринбургский ФК «Урал» и московский «Спартак».

«Первый матч между „Спартаком“ и „Уралом“ состоялся в Москве 14 марта и завершился ничьей 1:1. Матч против „Спартака“ станет самым посещаемым в Екатеринбурге в сезоне 2022-2023», — рассказали ТАСС.

Накануне матча было продано более 21 тысячи билетов. Всего ожидается до 25 тысяч болельщиков, до этого матча стадион не собирал в этом сезоне такого количества людей», — отметили ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Урала».

На матч между ФК «Урал» и «Спартаком» билеты можно приобрести свободно. На посещение матчей футбольного Кубка России Fan ID не требуется.

Ранее URA.RU сообщало о выходе футбольного клуба «Урал» в полуфинал пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу. Команда обыграла «Ростов» со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена».