03 апреля 2023

ФК «Урал» сыграет со «Спартаком» решающую игру в кубке России

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Матч определит финалиста Кубка России по футболу Фото:

Сегодня на «Екатеринбург-Арене» определится первый финалист «плей-офф пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России по футболу. В поединке за выход в финал кубка сразятся екатеринбургский ФК «Урал» и московский «Спартак».

«Первый матч между „Спартаком“ и „Уралом“ состоялся в Москве 14 марта и завершился ничьей 1:1. Матч против „Спартака“ станет самым посещаемым в Екатеринбурге в сезоне 2022-2023», — рассказали ТАСС.

Накануне матча было продано более 21 тысячи билетов. Всего ожидается до 25 тысяч болельщиков, до этого матча стадион не собирал в этом сезоне такого количества людей», — отметили ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Урала».

На матч между ФК «Урал» и «Спартаком» билеты можно приобрести свободно. На посещение матчей футбольного Кубка России Fan ID не требуется.

Ранее URA.RU сообщало о выходе футбольного клуба «Урал» в полуфинал пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу. Команда обыграла «Ростов» со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена».

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Сегодня на «Екатеринбург-Арене» определится первый финалист «плей-офф пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России по футболу. В поединке за выход в финал кубка сразятся екатеринбургский ФК «Урал» и московский «Спартак». «Первый матч между „Спартаком“ и „Уралом“ состоялся в Москве 14 марта и завершился ничьей 1:1. Матч против „Спартака“ станет самым посещаемым в Екатеринбурге в сезоне 2022-2023», — рассказали ТАСС. Накануне матча было продано более 21 тысячи билетов. Всего ожидается до 25 тысяч болельщиков, до этого матча стадион не собирал в этом сезоне такого количества людей», — отметили ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Урала». На матч между ФК «Урал» и «Спартаком» билеты можно приобрести свободно. На посещение матчей футбольного Кубка России Fan ID не требуется. Ранее URA.RU сообщало о выходе футбольного клуба «Урал» в полуфинал пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу. Команда обыграла «Ростов» со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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