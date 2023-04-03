Махонин трижды повысил зарплаты чиновникам

Первое повышение окладов пермских чиновников прошло 1 апреля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Пермском крае в 2023 году три раза будут увеличены зарплаты чиновников: с 1 апреля, 1 июля и 1 октября. Соответствующий указ 31 марта подписал губернатор Дмитрий Махонин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Оклад первого вице-премьера вырастет до 36,6 тысячи рублей с 1 апреля, до 37,7 тысячи рублей с 1 июля и после 1 октября составит 38,9 тысячи рублей. Такие же суммы предусмотрены для первого заместителя главы администрации губернатора. «Просто» заместители Председателя Правительства могут рассчитывать на повышение оклада с 36 тысяч рублей в апреле до 38,2 тысячи рублей в октябре. Министры с 1 апреля получают по 29,9 тысячи, а в октябре будут получать 31,6 тысячи рублей.

Также индексация окладов предусмотрена для всех специалистов правительства и администрации губернатора. В среднем их оклады за год вырастут на 1000-1500 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Чайковского Юрий Востриков в два раза повысил себе зарплату.