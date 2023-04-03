В челябинском районе введен особый режим

04 апреля 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

Особый противопожарный режим введен в Катав-Ивановском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России В Катав-Ивановском районе Челябинской области введен особый противопожарный режим. Об этом 4 апреля сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Внимание! На территории Катав-Ивановского муниципального района распоряжением Главы введен особый противопожарный режим», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В ведомстве напомнили жителям, что данный режим подразумевает под собой ограничения на применение открытого огня. Также значительно увеличиваются суммы штрафов за нарушение требований пожарной безопасности. Пожароопасный сезон в Челябинской области начался с 1 апреля за исключением нескольких территорий. В Катав-Ивановском районе он должен был начаться с 20 числа.

В Катав-Ивановском районе Челябинской области введен особый противопожарный режим. Об этом 4 апреля сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Внимание! На территории Катав-Ивановского муниципального района распоряжением Главы введен особый противопожарный режим», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В ведомстве напомнили жителям, что данный режим подразумевает под собой ограничения на применение открытого огня. Также значительно увеличиваются суммы штрафов за нарушение требований пожарной безопасности. Пожароопасный сезон в Челябинской области начался с 1 апреля за исключением нескольких территорий. В Катав-Ивановском районе он должен был начаться с 20 числа.