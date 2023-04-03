03 апреля 2023

В челябинском районе введен особый режим

© Служба новостей «URA.RU»
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Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, мчс, пожарная машина, пожарный
Особый противопожарный режим введен в Катав-Ивановском районе Фото:
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В Катав-Ивановском районе Челябинской области введен особый противопожарный режим. Об этом 4 апреля сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Внимание! На территории Катав-Ивановского муниципального района распоряжением Главы введен особый противопожарный режим», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В ведомстве напомнили жителям, что данный режим подразумевает под собой ограничения на применение открытого огня. Также значительно увеличиваются суммы штрафов за нарушение требований пожарной безопасности.

Пожароопасный сезон в Челябинской области начался с 1 апреля за исключением нескольких территорий. В Катав-Ивановском районе он должен был начаться с 20 числа.

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В Катав-Ивановском районе Челябинской области введен особый противопожарный режим. Об этом 4 апреля сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Внимание! На территории Катав-Ивановского муниципального района распоряжением Главы введен особый противопожарный режим», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В ведомстве напомнили жителям, что данный режим подразумевает под собой ограничения на применение открытого огня. Также значительно увеличиваются суммы штрафов за нарушение требований пожарной безопасности. Пожароопасный сезон в Челябинской области начался с 1 апреля за исключением нескольких территорий. В Катав-Ивановском районе он должен был начаться с 20 числа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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