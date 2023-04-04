Свердловский депутат Госдумы помог участникам спецоперации получить выплаты

05 апреля 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

Всего начисления получили 241 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Свердловские мобилизованные участники СВО, у которых возникли проблемы с начислением выплат, получили денежные довольствия. Полное содействие в решении возникшей проблемы оказал ЦВО (Центральный военный округ — прим. URA.RU). Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, ранее направлявший запрос в ЦВО. «Восстановлены права 241 мобилизованного на получение денежного довольствия. Вчера получил от военной прокуратуры ЦВО такой ответ на мой еще декабрьский запрос в интересах сотен мобилизованных. Официальный ответ в данном случае, — формальность. С прокуратурой мы и так всегда на связи, в телефонном режиме обмениваемся оперативной информацией о том, как решаются проблемы, озвученные в моих запросах. Сегодня могу уверенно сказать: нам вместе удалось практически полностью выправить ситуацию с невыплатой денежного довольствия мобилизованным. Достаточно сказать, что за предыдущие две недели не получил от граждан ни одного обращения по этой теме», — отметил депутат. Ранее URA.RU писало, что свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских помог участнику СВО получить недостающее денежное довольствие. Такая ситуация с выплатами бойцу СВО возникла из-за того, что воинская часть своевременно не присвоила личные номера, не внесла записи в военные билеты и не выдала жетоны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловские мобилизованные участники СВО, у которых возникли проблемы с начислением выплат, получили денежные довольствия. Полное содействие в решении возникшей проблемы оказал ЦВО (Центральный военный округ — прим. URA.RU). Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, ранее направлявший запрос в ЦВО. «Восстановлены права 241 мобилизованного на получение денежного довольствия. Вчера получил от военной прокуратуры ЦВО такой ответ на мой еще декабрьский запрос в интересах сотен мобилизованных. Официальный ответ в данном случае, — формальность. С прокуратурой мы и так всегда на связи, в телефонном режиме обмениваемся оперативной информацией о том, как решаются проблемы, озвученные в моих запросах. Сегодня могу уверенно сказать: нам вместе удалось практически полностью выправить ситуацию с невыплатой денежного довольствия мобилизованным. Достаточно сказать, что за предыдущие две недели не получил от граждан ни одного обращения по этой теме», — отметил депутат. Ранее URA.RU писало, что свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских помог участнику СВО получить недостающее денежное довольствие. Такая ситуация с выплатами бойцу СВО возникла из-за того, что воинская часть своевременно не присвоила личные номера, не внесла записи в военные билеты и не выдала жетоны.