04 апреля 2023

Свердловский депутат Госдумы помог участникам спецоперации получить выплаты

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Всего начисления получили 241 человек Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Свердловские мобилизованные участники СВО, у которых возникли проблемы с начислением выплат, получили денежные довольствия. Полное содействие в решении возникшей проблемы оказал ЦВО (Центральный военный округ — прим. URA.RU). Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, ранее направлявший запрос в ЦВО.

«Восстановлены права 241 мобилизованного на получение денежного довольствия. Вчера получил от военной прокуратуры ЦВО такой ответ на мой еще декабрьский запрос в интересах сотен мобилизованных. Официальный ответ в данном случае, — формальность. С прокуратурой мы и так всегда на связи, в телефонном режиме обмениваемся оперативной информацией о том, как решаются проблемы, озвученные в моих запросах. Сегодня могу уверенно сказать: нам вместе удалось практически полностью выправить ситуацию с невыплатой денежного довольствия мобилизованным. Достаточно сказать, что за предыдущие две недели не получил от граждан ни одного обращения по этой теме», — отметил депутат.

Ранее URA.RU писало, что свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских помог участнику СВО получить недостающее денежное довольствие. Такая ситуация с выплатами бойцу СВО возникла из-за того, что воинская часть своевременно не присвоила личные номера, не внесла записи в военные билеты и не выдала жетоны.

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Свердловские мобилизованные участники СВО, у которых возникли проблемы с начислением выплат, получили денежные довольствия. Полное содействие в решении возникшей проблемы оказал ЦВО (Центральный военный округ — прим. URA.RU). Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, ранее направлявший запрос в ЦВО. «Восстановлены права 241 мобилизованного на получение денежного довольствия. Вчера получил от военной прокуратуры ЦВО такой ответ на мой еще декабрьский запрос в интересах сотен мобилизованных. Официальный ответ в данном случае, — формальность. С прокуратурой мы и так всегда на связи, в телефонном режиме обмениваемся оперативной информацией о том, как решаются проблемы, озвученные в моих запросах. Сегодня могу уверенно сказать: нам вместе удалось практически полностью выправить ситуацию с невыплатой денежного довольствия мобилизованным. Достаточно сказать, что за предыдущие две недели не получил от граждан ни одного обращения по этой теме», — отметил депутат. Ранее URA.RU писало, что свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских помог участнику СВО получить недостающее денежное довольствие. Такая ситуация с выплатами бойцу СВО возникла из-за того, что воинская часть своевременно не присвоила личные номера, не внесла записи в военные билеты и не выдала жетоны.
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